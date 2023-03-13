  1. إيران
  2. السياسة
١٣‏/٠٣‏/٢٠٢٣, ٨:٥٨ ص

كنعاني: أمريكا وقعت على اتفاق مكتوب بشأن تبادل السجناء من العام الماضي

كنعاني: أمريكا وقعت على اتفاق مكتوب بشأن تبادل السجناء من العام الماضي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني منذ مارس من العام الماضي، تم توقيع اتفاقية مكتوبة بشأن تبادل السجناء عبر وسيط، وقعها أيضًا الممثل الرسمي للولايات المتحدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه علق المتحدث باسم وزارة الخارجية على رد الفعل المفاجئ من الجانب الأمريكي على التصريحات التي أدلى بها وزير خارجية بلادنا حسين أميرعبد اللهيان بشأن تبادل السجناء، وقال: منذ مارس من العام الماضي، تم التوصل إلى اتفاق مكتوب عن طريق وسيط بشأن تبادل السجناء، وقع عليه الممثل الرسمي للولايات المتحدة، ولكن لأسباب مختلفة، لم يتم تنفيذها من قبل الحكومة الأمريكية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة السياسة الخارجية الايرانية في الأسابيع الأخيرة، كان هناك تبادل للرسائل غير المباشرة لتحديثها.

وشدد كنعاني: من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تعتبر قضية تبادل السجناء قضية إنسانية بحتة ولا ينبغي أن تستخدم كأساس لألعاب سياسية.

/انتهى/

رمز الخبر 1931474

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات