كنعاني: أمريكا وقعت على اتفاق مكتوب بشأن تبادل السجناء من العام الماضي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه علق المتحدث باسم وزارة الخارجية على رد الفعل المفاجئ من الجانب الأمريكي على التصريحات التي أدلى بها وزير خارجية بلادنا حسين أميرعبد اللهيان بشأن تبادل السجناء، وقال: منذ مارس من العام الماضي، تم التوصل إلى اتفاق مكتوب عن طريق وسيط بشأن تبادل السجناء، وقع عليه الممثل الرسمي للولايات المتحدة، ولكن لأسباب مختلفة، لم يتم تنفيذها من قبل الحكومة الأمريكية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة السياسة الخارجية الايرانية في الأسابيع الأخيرة، كان هناك تبادل للرسائل غير المباشرة لتحديثها.

وشدد كنعاني: من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تعتبر قضية تبادل السجناء قضية إنسانية بحتة ولا ينبغي أن تستخدم كأساس لألعاب سياسية.

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