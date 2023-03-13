كنعاني: قضية تبادل السجناء، قضية انسانية بحتة/ اتفقنا حول مكان زيارة وزيرالخارجية الايراني والسعودي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار ناصر كنعاني، اليوم (الاثنين)، خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي، إلى تصريحات وزير الخارجية الايراني حول حصول الاتفاق المبدئي مع الولايات المتحدة الامريكية في موضوع تبادل السجناء وادعاء امريكا بعدم وجود مثل هذا الاتفاق، قائلا: "المهم بالنسبة لنا هو أن تؤدي عملية التفاوض إلى النتائج العملية اللازمة... أكدت إيران مرارًا وأظهرت عمليًا أن لديها إيمانًا راسخًا وعمليًا بالدبلوماسية كأفضل طريقة لحل النزاعات والخلافات".

وتابع المتحدث باسم الوزارة الخارجية: "فيما يتعلق بالسجناء والقضايا الأخرى المتعلقة بالحكومة الأمريكية، استمرت المحادثات والمفاوضات عبر وسطاء... لقد توصلنا بالفعل إلى اتفاق حول بعض القضايا، بما في ذلك قضية تبادل السجناء، حيث وصلنا إلى اتفاق مكتوب في هذا الخصوص في شهر مارس من العام الماضي، ووقع عليه الممثل الرسمي للحكومة الأمريكية... وافق الجانب الأمريكي في مرحلة ما على أن يتم تنفيذ هذا الاتفاق دون ربطه بالمفاوضات المتعلقة برفع العقوبات، ولكن في مرحلة اخرى، ربطها بعملية المفاوضات النووية".

وصرح: "كما أكدنا سابقا، نحن مستعدون للقيام بتنفيذ اتفاقية تبادل السجناء باعتباره قضية إنسانية، وان مشاكل أمريكا التقنية يرتبط بنفسها... في هذا الموضوع، إذا كان الجانب الأمريكي واقعيًا، يمكن القيام بها باعتبارها قضية إنسانية بحتة".

وتطرق كنعاني إلى عملية المفاوضات النووية، مضيفا: "نظرا إلى عدم امتثال الحكومة الأمريكية بالتزاماتها في السابق، فإن إيران، كما أكد مرارا، يعتبر موضوع الحصول على ضمانات قابلة للتحقيق من أجل التأكد على التزام الحكومة الأمريكية، امرا ضروريا، والآن أيضا نتابع القضية في هذا الاطار".

وبشأن اتفاق عودة العلاقات بين إيران والسعودية، أوضح كنعاني: "هذا الاتفاق جاء نتيجة عام ونصف من الجهود والمفاوضات، حيث عقدت جولات مختلفة من الحوار الثنائي بين إيران والسعودية بالدور الإيجابي واستضافة بعض الدول، منها خمس جولات من اللقاءات الثنائية في بغداد وثلاث جولات من اللقاءات الثنائية استضافتها عمان في مسقط".

وتابع انه قبل زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينع، إلى الرياض وقبل زيارة الرئيس الايراني إلى بكين، تمت أيضًا مناقشة الأفكار والمقترحات خلال المحادثات والمشاورات الدبلوماسية بين إيران والسعودية... في إطار الأفكار التي طرحها الجانب الصيني والمناقشات التي اجريت سابقا، اقترحت الصين أنه في نفس الوقت الذي يزور الرئيس الايراني بكين، أن يعقد ممثلو دولتي إيران والسعودية اجتماعات ثنائية، على هامش هذه الزيارة.. ووافق الجانب الإيراني على هذا الاقتراج من منطلق حسن النية من أجل عودة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي، لكنه نظرا لأهمية الرحلة الثنائية و مختلف القضايا التي كانت بين طهران وبكين، رأت ايران ان تؤجل المحادثات بين إيران والمملكة العربية السعودية إلى وقت آخر يناسب هذه المحادثات.

واضاف: "خلال زيارة السيد رئيسي إلى بكين ولقائه مع الرئيس الصيني، تمت مناقشة هذه المسألة مرة أخرى، ونقل شي رسالة الجانب السعودي إلى الرئيس الايراني... وفي هذا الإطار، جرت المباحثات بين وزيري خارجية إيران والصين بالتفصيل وتم الاتفاق على أن الحوار الجديد يجب أن يكون في مستوى أعلى من الجولات السابقة في بغداد ومسقط، ولذلك قررنا ان يستمر المفاوضات بين امين مجلس الأمن الأعلى الايراني ونظيره السعودي في الصين، حيث وصل الجانبان إلى اتفاق استئناف العلاقات بين البلدين، وإعادة فتح السفارتين في طهران والرياض والقنصليات العامة في غضون شهرين".

وصرح: "ان وزارة الخارجية الايرانية والسعودية تواصلان الاتصالات لعقد اللقاء بين وزيري خارجية البلدين، ونأمل أن يعقد هذا الاجتماع في القريب العاجل... وحول مكان الاجتماع، قد وصلنا إلى الاتفاق وسنعلنه لاحقا".

يتبع....