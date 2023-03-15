معلقا على الاحتجاجات في الكيان الصهيوني... كنعاني: ان من لا جذور له سينهار بعاصفة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه علق ناصر كنعاني على الاحتجاجات ضد الكيان الصهيوني في الاراضي المحتلة وكتب في تغريدة على حسابه في تويتر: "اكتشف أزمة الهوية الخفية في بيت العنكبوت... نرى منذ عشرة اسابيع ان الاحتجاجات تستمر في شوارع تل أبيب والمناطق المحتلة الأخرى".

وتابع: "بالطبع هذه مجرد واحدة من الأزمات المتراكمة في إسرائيل... ان من لا جذور له سينهار بعاصفة".

واستشهد المتحدث باسم الخارجية الايرانية بآية كريمة من القرآن الكريم وكتب:"وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ".

يذكر ان الاراضي المحتلة الصهيونية تشهد منذ عدة اسابيع، احتجاجات ضد حكومة نتانياهو اليمينية المتطرفة بسبب تعديلات تهدف إلى تغيير النظام القضائي في الكيان المحتل.

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