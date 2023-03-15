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١٥‏/٠٣‏/٢٠٢٣, ١٠:١٦ ص

معلقا على الاحتجاجات في الكيان الصهيوني... كنعاني: ان من لا جذور له سينهار بعاصفة

معلقا على الاحتجاجات في الكيان الصهيوني... كنعاني: ان من لا جذور له سينهار بعاصفة

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية على الاحتجاجات في الكيان الصهيوني، معتبرا ان هذه مجرد واحدة من الأزمات المتراكمة في إسرائيل، وان من لا جذور له سينهار بعاصفة .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه علق ناصر كنعاني على الاحتجاجات ضد الكيان الصهيوني في الاراضي المحتلة وكتب في تغريدة على حسابه في تويتر: "اكتشف أزمة الهوية الخفية في بيت العنكبوت... نرى منذ عشرة اسابيع ان الاحتجاجات تستمر في شوارع تل أبيب والمناطق المحتلة الأخرى".

وتابع: "بالطبع هذه مجرد واحدة من الأزمات المتراكمة في إسرائيل... ان من لا جذور له سينهار بعاصفة".

واستشهد المتحدث باسم الخارجية الايرانية بآية كريمة من القرآن الكريم وكتب:"وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ".

يذكر ان الاراضي المحتلة الصهيونية تشهد منذ عدة اسابيع، احتجاجات ضد حكومة نتانياهو اليمينية المتطرفة بسبب تعديلات تهدف إلى تغيير النظام القضائي في الكيان المحتل.

/انتهى/

رمز الخبر 1931553

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