رضائي: قد فشل حلم الكيان الصهيوني في توحيد المنطقة ضد إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نائب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون الاقتصادية، محسن رضائي تعليقا على تغريدة مسؤول صهيوني سابق حول اتفاق طهران - الرياض: ان التحالف ضد إيران في المنطقة حلم غير قابل للتحقيق وأن الكيان الصهيوني يزداد يأسًا أكثر فأكثر كل يوم بعد يوم.

وأضاف: التحالف ضد دولة موحّدة في المنطقة والتي قوتها متجذرة في الشعب وتخدم الشعب ولها قائد قوي، لن يحكم عليها بالفشل منذ البداية.

ووصف دينيس سيترينوفيتش المسؤول الصهيوني ان الاتفاق بين طهران - الرياض بأنه نهاية لحلم التحالف الإقليمي ضد إيران.

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