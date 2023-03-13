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١٣‏/٠٣‏/٢٠٢٣, ١١:٥٨ ص

الرئيس الصيني يزور موسكو الأسبوع المقبل

الرئيس الصيني يزور موسكو الأسبوع المقبل

أكدت مصادر مطّلعة، اليوم الاثنين، إن الرئيس الصيني شي جينبينغ سيزور العاصمة الروسية موسكو للقاء نظيره فلاديمير بوتين خلال الأسبوع المقبل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بحسب مصادر صحفية سيزور الرئيس الصيني، موسكو الأسبوع المقبل؛ و في وقت سابق قالت وزارة الخارجية الروسية، إن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى روسيا ستصبح الحدث المركزي في العلاقات بين موسكو وبكين في عام 2023.

وأضافت الوزارة “في هذا العام الجاري سيصبح من الممكن بفضل الجهود المشتركة لروسيا والصين، زيادة تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين ودفعها إلى الأمام. وكما هو معروف دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الصيني شي جين بينغ للقيام بزيارة دولة إلى روسيا الاتحادية”.

وتابعت الخارجية الروسية “نحن ندرك وننطلق من أن هذا سيصبح الحدث الرئيسي في العلاقات الثنائية في عام 2023 “.

/انتهی/

رمز الخبر 1931485

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