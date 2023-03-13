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١٣‏/٠٣‏/٢٠٢٣, ٢:٥٥ م

توقيع سبع وثائق تعاون بين إيران وبيلاروسيا بحضور رئيسي البلدين

توقيع سبع وثائق تعاون بين إيران وبيلاروسيا بحضور رئيسي البلدين

تم التوقيع على خارطة طريق التعاون الشامل وسبع وثائق تعاون في مختلف المجالات التجارية والنقل والزراعة والثقافية بين الجمهورية الإسلامية وبيلاروسيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي وألكسندر لوكاشينكو وقعا خارطة طريق التعاون الشامل بين إيران وبيلاروسيا خلال مراسم الحفل.

كما وقع كبار المسؤولين في إيران وبيلاروسيا، بحضور رئيسي ولوكاشينكو، وثائق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والنقل والزراعية والثقافية والفنية ونقل المحكوم عليهم ووثيقة البرنامج التنفيذي بمناسبة الذكرى الثلاثين لاقامة العلاقات بين البلدين.

ومن ثم تم التوقيع على هذه الوثائق من قبل وزراء الخارجية والزراعة والطرق والتنمية الحضرية والعدل مع نظرائهم البيلاروسيين.

/انتهى/

رمز الخبر 1931491

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