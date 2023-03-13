توقيع سبع وثائق تعاون بين إيران وبيلاروسيا بحضور رئيسي البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي وألكسندر لوكاشينكو وقعا خارطة طريق التعاون الشامل بين إيران وبيلاروسيا خلال مراسم الحفل.

كما وقع كبار المسؤولين في إيران وبيلاروسيا، بحضور رئيسي ولوكاشينكو، وثائق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والنقل والزراعية والثقافية والفنية ونقل المحكوم عليهم ووثيقة البرنامج التنفيذي بمناسبة الذكرى الثلاثين لاقامة العلاقات بين البلدين.

ومن ثم تم التوقيع على هذه الوثائق من قبل وزراء الخارجية والزراعة والطرق والتنمية الحضرية والعدل مع نظرائهم البيلاروسيين.

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