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١٨‏/٠٣‏/٢٠٢٣, ٢:٢٣ م

في حفل افتتاح 5 محطات مترو؛

الرئيس الإيراني: العدو يسعى إلى تحويل قوة البلاد إلى اليأس والضعف

الرئيس الإيراني: العدو يسعى إلى تحويل قوة البلاد إلى اليأس والضعف

قال الرئيس الايراني سيد ابراهيم رئيسي ان العدو لا يريدنا أن ننتج ونتقدم، لذا فهو يسعى لتحويل قوتنا إلى اليأس والضعف.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السيد إبراهيم رئيسي صباح اليوم السبت، في حفل افتتاح 5 محطات وتشغيل 11 كيلومترًا من خطوط السكك الحديدية من الأجزاء الوسطى للخطين 6 و 7 من مترو طهران، ان تسهيل النقل وتنظيم حركة الركاب في مدينة طهران هو مصدر قلق دائم ومهم للغاية، لهذا قدّر الجهود والإجراءات التي تقوم بها مجموعة إدارة المدينة لتطوير المترو.

وقال الرئيس الايراني: إن العدو لا يريد للبلاد أن تتقدم وأن لايسمع للناس ببشرى طيبة، وبالتالي يحاول تضخيم القوة التي لا تُرى ونقاط الضعف الموجودة في كل زاوية.

وفي إشارة إلى الأعمال العظيمة والفخورة التي تم القيام بها في مجال الإنتاج القائم على المعرفة في مختلف المجالات، أوضح رئيسي: يجب على الأشخاص الذين يحبون الإسلام والثورة والنظام الإسلامي أن يعلموا أن الكثير من العمل قد تم في هذا المجال وبمثابرة شبابنا الأعزاء.

/انتهى/

رمز الخبر 1931627

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