هجوم صاروخي يستهدف موقعاً للقوات الأميركية في سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان القيادة المركزية للولايات المتحدة الأميركية تؤكد تعرض "القرية الخضراء" في شمال شرقي سوريا لهجوم بصاروخين قرب قوات التحالف الدولي، وتشير إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار مادية.

أعلنت القيادة المركزية للولايات المتحدة الأميركية أنّ "القرية الخضراء" في شمال شرقي سوريا تعرضت لهجوم مساء الاثنين، بعد سقوط صاروخين قرب قوات التحالف الدولي من دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

هجوم صاروخي يستهدف موقعاً للقوات الأميركية شمال شرق سورياوأشارت القيادة المركزية الأميركية، في بيان، إلى أنّه في 13 آذار/مارس، الساعة 8:23 مساءً، بالتوقيت المحلي في سوريا، سقط صاروخان قرب قوات التحالف في القرية الخضراء في موقع دعم البعثة في شمال شرقي سوريا.

وأضاف البيان أنّ الهجوم لم يسفر عن "مقتل أو إصابة أي من القوات الأميركية أو قوات التحالف، ولم يكن هناك أي ضرر للبنية التحتية للتحالف أو معداته".

وفي شباط/فبراير الماضي، أعلنت القيادة الأميركية الوسطى مقتل قيادي بارز في تنظيم "داعش"، يُدعى حمزة الحمصي، خلال عملية في شمال شرقي سوريا، مؤكدةً إصابة 4 جنود أميركيين خلال العملية.

وفي التفاصيل، أصيب 4 جنود أميركيين في غارة عبر طائرة مروحية في سوريا، أسفرت عن مقتل قيادي بارز في تنظيم "داعش"، بحسب القيادة المركزية الأميركية.

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