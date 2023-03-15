الادميرال شمخاني يزور الإمارات غدا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيقوم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بزيارة العاصمة الاماراتية، أبو ظبي، غدا الخميس (16 آذار/ مارس الجاری)، ردا على زيارة مستشار الأمن القومي الاماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان إلى طهران وبدعوة رسمية منه.

وخلال هذه الزيارة، سيلتقي الأدميرال شمخاني، بنظيره الإماراتي، وكبار المسؤولين في هذا البلد لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وسيرافق أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في هذه الزيارة، وفد كبير من المسؤولين الاقتصاديين والمصرفيين والأمنيين الايرانيين.

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