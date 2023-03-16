شمخاني: يجب ان نبذل الجهود لتعزيز أمن شعوب المنطقة من خلال الحوار والتفاعل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني خلال اللقاء مع نظيره الاماراتي الشيخ طحنون بن‌زايد؛ يجب أن نبذل الجهود لتعزيز أمن ورخاء شعوب المنطقة من خلال الحوار والتفاعل وتعزيز التعاون ومنع الأجانب من لعب دور غير بناء.

والتقى ممثل سماحة قائد الثورة الاسلامية وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني الذي يزور دولة الإمارات العربية المتحدة بدعوة رسمية من نظيره، قبل ظهر اليوم الخميس الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني الاماراتي.

واكد في اللقاء على الاستراتيجية الثابتة للسياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال التعاون الشامل والمستمر والبناء مع دول الجوار وقال: من أجل التغلب على التحديات القائمة التي لا تصب استمرارها في مصلحة أي بلد في المنطقة يجب استبدال العداء والتباعد بالتعاون والتقارب.

واعتبر شمخاني الخلافات وانعدام الثقة بين دول منطقة الخليج الفارسي الاستراتيجية بأنها تشكل عقبة جادة أمام التنمية الاقتصادية للمنطقة وهو ماينشده الأعداء من خارج المنطقة وقال: يجب من خلال الحوار والتفاعل وتعزيز التعاون السياسي والامني والاقتصادي والثقافي ان نمنع الاجانب من لعب دور غير بناء وان نبذل جهودا لتعزيز أمن ورخاء وهدوء شعوب المنطقة.

ووصف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني جميع دول المنطقة بانها أعضاء أسرة كبيرة وقال : يجب حل الخلافات الأسرية بالحوار والنوايا الحسنة والتسامح حتى نتمكن جميعا من التحرك نحو إنشاء منطقة قوية ومتطورة في عملية تقوم على المشاركة الجماعية.

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