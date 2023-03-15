وفد برلماني إيراني يزور مبنى السفارة الإيرانية في البحرين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس الوفد الإيراني المشارك في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي يعقد في البحرين، النائب الإيراني مجبتى رضاخاه إنه يأمل إعادة فتح السفارة البحرينية في طهران، وإعادة فتح السفارة الإيرانية في المنامة قريباً. وأضاف: «لدينا الكثير من المشتركات، جلسنا مع رئيس مجلس النواب البحريني، واتفقنا على ضرورة تحسين العلاقات بين البلدين، نأمل بإعادة فتح السفارات قريباً».

وتابع رضاخاه: «نزور البحرين، وهذه الزيارة جيدة لإعادة فتح العلاقات، نأمل بإعادة افتتاح السفارات قريباً، لقد رأينا مبنى السفارة الإيرانية في البحرين، والبحرين تملك مبنى في طهران، ولقد تحدثنا عنهما».

وقال رئيس الوفد الإيراني: «علينا مواجهة بعض الأمور العالقة معاً، ونأمل حلحلة جميع الملفات بين البلدين قريباً، ومن المحتمل أن نزور البحرين قريباً، ولقد دعونا رئيس مجلس النواب البحريني لزيارة إيران».

المصدر: الوطن

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