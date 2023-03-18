المنامة تدرس استئناف الرحلات الجوية الي إيران

وكالة مهر للأنباء - القسم الدولي: انه التقى وفد برلماني إيراني، على هامش اجتماعات مجلس الاتحاد البرلماني الدولي، رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان المسلم و هذا يعد اول زيارة لوفد رسمي ايراني الي البحرين منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في سنة 2016. وفي هذا الصدد قالت النائبة الإيرانية و عضو هيئة رئاسة الجمعية النسائية للاتحاد البرلماني الدولي السيدة الهام أزاد، لمراسل وكالة مهر، تلقینا لدی وصولنا الی المنامة إستقبالاً حاراً من جانب الوفد البرلماني البحریني و اجتمعنا مع السيد "أحمد بن سلمان المسلم" رئیس مجلس النواب البحرینی و جری خلال اللقاء مباحثات حول العلاقات الثنائیة.

وأضافت: خلال هذا اللقاء طلب الجانب البحریني عدة امور و منها فتح خطوط الطیران بین البلدین و الی مدینتی مشهد و طهران و أكد السيد أحمد بن سلمان المسلم بان الزوار البحرینیین یرغبون بزیارة مدینة مشهد و یجب فتح خطوط الطیران لهم.

أكدت البحرين علي ضرورة اعادة فتح السفارة الايرانية في المنامة وفي أسرع وقت ممكن

وحول فتح سفارة البلدين قالت الهام أزاد: من المطالب الأخرى التي أثارها الجانب البحريني هو إعادة فتح السفارة الإيرانية في المنامة في أسرع وقت ممكن، حتى تتمكن دول المنطقة توحيد أرائها من خلال تقویة العلاقات والتحرك بقوة أكبر في القضايا الإقليمية.

وحول لقاء ثاني مع رئيس مجلس النواب البحريني قالت: يوم الخمیس (13 مارس) و قبل العودة الی طهران دعی رئیس مجلس النواب البحرینی الوفد الایراني مجددا و اعلن خلال اللقاء بانة سوف یلتقی بالمسؤولين البحرينيين ووزير الخارجية البحريني خلال الاسبوع القادم حتي نتمكن من اعادة العلاقات الدبلوماسية باسرع وقت ممكن.

يبدو رئیس مجلس النواب البحرینی رغبته لزيارة نظيره الإيراني الى المنامة وقالت السيدة الهام أزاد: أبدى السيد حمد بن سلمان المسلم رغبته لزيارة رئيس مجلس الشوري الايراني محمد باقر قاليباف للبحرين و في المقابل وجه الوفد الإيراني دعوة لرئيس مجلس النواب البحريني لزيارة إيران ومن المقرر أن يوجه رئيس مجلس الشوري الايراني دعوة رسمية لسيد أحمد بن سلمان المسلم لزيارة طهران.

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