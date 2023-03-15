وزير الاقتصاد: التجارة المشترك بين إيران والعراق سجلت زيادة بواقع 20 في المائة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وزير الاقتصاد والشؤون المالية الايراني، السيد احسان خاندوزي، أشار في تصريح له اليوم الاربعاء، الى زيارته التي اختتمها قبل يومين لجمهورية العراق، ومباحثاته مع كبار المسؤولين في هذا البلد، مبينا ان التجارة المشترك بين البلدين سجلت زيادة بواقع 20 في المائة خلال 11 شهرا مضت.

وعبر وزير الاقتصاد والشؤون المالية الإيراني عن تطلعه الى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين ايران والعراق خلال العام الايراني الجديد (يبدا في 21 اذار / مارس 2023).

واضاف، ان اللقاء مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، سادته مواقف عملانية مبينة على تنفيذ التوافقات السابقة بين طهران وبغداد، وذلك انطلاقا من رؤية البلدين من ان التوافقات الاقتصادية وفيما يخص تجارة الترانزيت يجب ان لا تبقى حبرا على ورق لسنوات مديدة.

واستطرد خاندوزي: على سبيل المثال اكدت وزارة الطرق الايرانية على انجاز مشروع طريق شلمجة – البصرة الدولي، وفي المقابل اقدم الجانب العراقي على ادراج مبلغ ضمن ميزانية العام 2023 بهدف تمويل هذا المشروع.

واشار وزير الاقتصاد الى الاتفاق مع الجانب العراقي في زيارته الاخيرة الى بغداد، حول ارساء صناعات مشتركة بارباح عالية وبما يشمل الصناعات المعرفية وبما يشمل المنتجات المعرفية، حيث جرى تحديد الطاقات والفرص المتاحة لدى ميسان والبصرة وواسط الحدودية العراقية لاستقبال هذه المشاريع.

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