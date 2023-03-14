ايران والعراق توقعان مذكرة للتعاون الاقتصادي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وقعت إيران والعراق اتفاقا للتعاون في مجالات النقل والتجارة والطاقة والكهرباء والمياه والتعامل المصرفي والمالي. وجاء الاعلان عن هذا الاتفاق على لسان ووزير الاقتصاد والشؤون المالية "سيد احسان خاندوزي" خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التجارة العراقي " أثير داوود الغريري" في بغداد الإثنين، حيث بين "خاندوزي" ان هذا الاتفاق حصل خلال الاجتماع الخامس للجنة المشتركة بين البلدين الذي عقد في بغداد، ملفتا الى ان ايران قدمت كامل الدعم ليكون العراق موحدا.

واعتبر "خاندوزي"، ان تحقيق زيادة بواقع 20 في المائة على صعيد التعاون التجاري بين طهران وبغداد خلال 11 شهرا مضت، وتوافد ما يزيد عن 7 ملايين زائر بين البلدين، من بوادر تطوير التعاون الاقتصادي الثنائي اكثر فاكثر.

وقال وزير الاقتصاد الايراني، إن دبلوماسية الجوار التي تنتهجها الحكومة الايرانية ونهج الحكومة العراقية برئاسة "محمد شياع السوداني"، تجمعهما قواسم مشتركة وفيرة؛ وانطلاقا من ذلك نحن نتطلع الى اتخاذ الخطوات اللازمة بوتيرة اسرع وفي وقت اقصر.

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