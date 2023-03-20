وزیر النفط الايراني يعلن اكتفاء إيران الذاتي في بناء مصافي النفط والغاز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار جواد أوجي ، اليوم الاثنين، خلال مراسم تدشين الجزء الأول من المرحلة الثانية من خطة تنمية قدرات مصفاة ابادان، انه انسحب جميع الكوادر الأجنبية والمستشارين من مصفاة عبادان، قائلا: "تبلغ قيمة هذا المشروع 1.1 مليار دولار تم تشغيله من قبل العاملين في صناعة النفط الايرانية".

وأضاف: "انه زاد إنتاج البنزين في هذه المصفاة من 10 ملايين لتر يوميًا إلى 14 مليون لتر يوميًا، وزاد إنتاج الديزل من 15 مليون لتر 18 مليون لتر في اليوم؛ اليوم وصلنا إلى الإكتفاء الذاتي في بناء مصفاة الغاز ومصفاة النفط بفضل دماء الشهداء والاعتماد على قوى داخلية قوية".

وفي إشارة إلى الرقم القياسي الجديد لمبيعات النفط، أعلن جواد اوجي عن إمداد جميع القطاعات المستهلكة للوقود دون انقطاع الغاز والكهرباء، فيما شهدت البلاد انقطاع التيار الكهربائي في شتاء 2019.

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