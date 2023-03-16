كنعاني للاحتلال: من لا جذور له سينهار بعاصفة/ تسجيل 16 وفاة و976 اصابة بكورونا

انطلاق المناورات المشتركة بين الصين وروسيا وإيران جنوب غرب إيران

انطلقت أمس الاربعاء، مناورة بحرية مشتركة بين الصين و إيران وروسيا في بحر عمان بجنوب ايران و تستمر لخمسة أيام.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت وزارة الدفاع الصينية أمس الاربعاء، عن انطلاق مناورة بحرية مشتركة مع إيران وروسيا اليوم الاربعاء في بحر عمان بجنوب ايران والتي تستمر لخمسة أيام.

ووفقا لبيان أصدرته وزارة الدفاع الصينية، اتفقت القوات المسلحة الروسية والصينية وإيرانية على اجراء المناورة البحرية المشتركة تحت عنوان "حزام الأمن البحري 2023" في الفترة من 15 إلى 19 مارس في بحر عمان.

وجاء في البيان، ان المناورة المشتركة جرت ايضا في عامي 2019 و2022.

وتشارك المدمرة الصينية الصاروخية "نانينغ" في هذه المناورات.

وبحسب البيان فإن هذا المناورة المشتركة تسهم في تطوير التعاون بين القوات البحرية للدول المشاركة فيها وتعزيز الاستعداد المشترك لضمان الأمن البحري وترسيخ السلام والاستقرار الإقليميين.

الادميرال شمخاني يزور اليوم الخميس

سيزور امين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، الأدميرال علي شمخاني، دولة الإمارات اليوم الخميس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيقوم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بزيارة العاصمة الاماراتية، أبو ظبي، اليوم الخميس (16 آذار/ مارس الجاری)، ردا على زيارة مستشار الأمن القومي الاماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان إلى طهران وبدعوة رسمية منه.

وخلال هذه الزيارة، سيلتقي الأدميرال شمخاني، بنظيره الإماراتي، وكبار المسؤولين في هذا البلد لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وسيرافق أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في هذه الزيارة، وفد كبير من المسؤولين الاقتصاديين والمصرفيين والأمنيين الايرانيين.

وفد برلماني إيراني يزور مبنى السفارة الإيرانية في البحرين

قال رئيس الوفد الإيراني المشارك في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي يعقد في البحرين إنه يأمل إعادة فتح السفارة الإيرانية في المنامة ، وإعادة فتح السفارة البحرينية في طهران قريباً.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس الوفد الإيراني المشارك في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي يعقد في البحرين، النائب الإيراني مجبتى رضاخاه إنه يأمل إعادة فتح السفارة البحرينية في طهران، وإعادة فتح السفارة الإيرانية في المنامة قريباً. وأضاف: «لدينا الكثير من المشتركات، جلسنا مع رئيس مجلس النواب البحريني، واتفقنا على ضرورة تحسين العلاقات بين البلدين، نأمل بإعادة فتح السفارات قريباً».

وتابع رضاخاه: «نزور البحرين، وهذه الزيارة جيدة لإعادة فتح العلاقات، نأمل بإعادة افتتاح السفارات قريباً، لقد رأينا مبنى السفارة الإيرانية في البحرين، والبحرين تملك مبنى في طهران، ولقد تحدثنا عنهما».

وقال رئيس الوفد الإيراني: «علينا مواجهة بعض الأمور العالقة معاً، ونأمل حلحلة جميع الملفات بين البلدين قريباً، ومن المحتمل أن نزور البحرين قريباً، ولقد دعونا رئيس مجلس النواب البحريني لزيارة إيران».

معلقا على الاحتجاجات في الكيان الصهيوني... كنعاني: ان من لا جذور له سينهار بعاصفة

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية على الاحتجاجات في الكيان الصهيوني، معتبرا ان هذه مجرد واحدة من الأزمات المتراكمة في إسرائيل، وان من لا جذور له سينهار بعاصفة .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه علق ناصر كنعاني على الاحتجاجات ضد الكيان الصهيوني في الاراضي المحتلة وكتب في تغريدة على حسابه في تويتر: "اكتشف أزمة الهوية الخفية في بيت العنكبوت... نرى منذ عشرة اسابيع ان الاحتجاجات تستمر في شوارع تل أبيب والمناطق المحتلة الأخرى".

وتابع: "بالطبع هذه مجرد واحدة من الأزمات المتراكمة في إسرائيل... ان من لا جذور له سينهار بعاصفة".

واستشهد المتحدث باسم الخارجية الايرانية بآية كريمة من القرآن الكريم وكتب:"وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ".

يذكر ان الاراضي المحتلة الصهيونية تشهد منذ عدة اسابيع، احتجاجات ضد حكومة نتانياهو اليمينية المتطرفة بسبب تعديلات تهدف إلى تغيير النظام القضائي في الكيان المحتل.

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يعلن عن تحقيق 30 إنجاز بحثي وتكنولوجي

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، ان المنطمة حققت 30 إنجازا بحثيا وتكنولوجيا وصناعيا لم يكن له نظير خلال فترة حياة المنظمة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، علی هامش اجتماع مجلس الوزراء الیوم الأربعاء، اننا حققنا 30 إنجازًا بحثيًا وتكنولوجيًا وصناعيًا لم يكن له نظير خلال فترة حياة المنظمة.

وصرح إسلامي: لقد تحققنا ونفذنا كل ما خططنا له في منظمة الطاقة الذرية خلال العام الايراني الجاري (ينتهي في 20 اذار/مارس 2023).

یذکر أن إسلامي قال، الخمیس الماضي خلال مراسم تدشين ثمانية مناجم في "ناريغان" بمدينة بافق التابعة لمحافظة يزد وسط البلاد، والتنقيب عن احتياطيات المواد المشعة، إن العدو لم يكن أبدا يرغب في حصول ايران على دورة الوقود النووي، مؤكدا انه لا خيار أمام العدو سوى الدبلوماسية.

واعتبر أن العدو يهدف من فرض العقوبات على الشعب الإيراني كسر إرادته، مضيفا: إن العدو لم يكن يرغب أبدا في تحقيق دورة الوقود، لكنه اليوم قبل هذا الموضوع، وبذلك أصبحت بلادنا الآن على مستوى أعلى وأبرز الدول في مجال المعرفة النووية التي اكتسبت هذه المعرفة بفضل وجهود المهندسين الإيرانيين.

وأوضح أهمية المعرفة النووية ودورها في مجال الطب، مضيفا: أن العلاج والصحة يأتيان في طليعة التكنولوجيا النووية.

وأشار إلى التطورات النووية في مجال الطب، قائلا: من الإنجازات العلمية والبحثية الجديدة للبلاد تدمير الخلايا السرطانية بشكل مباشر ودون أي مضاعفات بسبب هذه التكنولوجيا وإنتاج الأدوية المشعة.

وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 16 وفاة و976 اصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة الإيرانية، عن تسجيل 16 وفاة و976 اصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية بفيروس كورونا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، 16 وفاة و976 اصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية بفيروس كورونا داخل البلاد.

واشارت وزارة الصحة في بيانها أمس الاربعاء حول اخر مستجدات انتشار فيروس كورونا في ايران، الى ان اجمالي عدد المصابين بهذا المرض منذ بداية الجائحة في البلاد لحد اليوم، بلغ 7 ملايين و575 الفا و927 مصابا، ومجموع الوفيات 145 الفا و9 حالات.

ونوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران لغاية اليوم، إلى 7 ملايين و340 الفا 852 اشخاص.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية في بيانها اليوم، توزيع ما مجموعه 155 مليونا و472 الفا و139 جرعة من اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد، لحد الآن.

/انتهى/