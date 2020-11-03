البرلمان الإیراني يخطو خطوة كبيرة لإرغام امريكا على رفع العقوبات / وفاة 440 شخصا بكورونا

الجيش الايراني لن يسمح للعدو بمساس أمن البلاد

اكد الجيش الايراني انه سيقف بوجه كافة التهدديات والغطرسات التي تستهدف الشعب الايراني العظيم ونظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، وسيضحي بالارواح دون ان يسمح للعدو بأي مساس يهدد البلاد وامنه.

الحرس الثوري: المقاومة النشطة والاعتماد على الطاقات الوطنية هما ضمان للانتصار في الحرب الاقتصادية

اعتبر الحرس الثوري في بيان بمناسبة اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي ان المقاومة النشطة والاعتماد على القدرات والطاقات الوطنية بانها هي الضمانة لانتصار الشعب الإيراني في الحرب الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة وحلفاءها ضد ايران.

البرلمان الإیراني يخطو خطوة كبيرة لإرغام الولايات المتحدة وأوروبا على رفع العقوبات

اتخذ مجلس الشورى الإسلامي خطوة مهمة في إرغام الولايات المتحدة وأوروبا على رفع العقوبات من خلال الموافقة على خطة "عمل استراتيجي عاجل لرفع العقوبات".

معركة جوية لمقاتلات F-14 وميغ 29 في مناورات القوة الجوية الايرانية

نفذت مقاتلات F-14 وميغ 29 بنجاح عمليات قتال جوي في ظروف قتالية في ساحة محاكية لمعركة حقيقية خلال المناورات التاسعة للقوة الجوية للجيش الايراني "فدائيو الولاية".

وفاة 440 شخصا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضیة

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، عن وفاة 440 شخصا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المتوفين الى35 الفا و738 شخصا.