وفد برلماني إيراني يغادر طهران متوجها إلى المنامة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه غادر علي علي زاده عضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التابعة لمجلس الشورى الإسلامي صباح اليوم على رأس وفد برلماني من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية طهران للمشاركة في لجنة التنمية الاقتصادية والمستدامة التابعة لمجلس البرلمانات الآسيوية.

وبالإضافة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ان 21 دولة آسيوية مهمة أخرى ايضا تشارك منها: الصين والهند وروسيا والمملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان وكازاخستان وإندونيسيا والعراق والإمارات العربية المتحدة.

وسيناقش اجتماع المنامة قضايا مثل الطاقة والمياه والتوظيف والفقر والغذاء والتعليم والبيئة والصحة وسيقدم المشاركون في هذا الاجتماع مقترحاتهم وحلولهم لتقدم دول الجمعية الآسيوية في مختلف المجالات.

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