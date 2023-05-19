علي زاده: إيران والبحرين يلعبان دوراً هاماً في مستقبل الجمعية الآسيوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الوفد البرلماني الإيراني التقى وناقش مع رئيس الوفد البرلماني البحريني، أحمد السلوم، على هامش اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة التابعة للجمعية البرلمانية الاسيوية في البحرين.

وقال علي علي زاده في إشارة إلى أهداف جمعية البرلمانات الآسيوية في الميثاق: إن مجلس الشورى الإسلامي الايراني والبرلمان البحريني يلعبان دورًا مهمًا في مستقبل هذا المؤتمر.

وفي إشارة إلى التطورات الإقليمية، قيم أحمد السلوم دور الجمعية الآسيوية بشكل إيجابي وقال: "نحن جميعًا أشقاء في المنطقة وعلينا أن نحاول حل المشاكل".

كما أكد رئيس الوفد البرلماني البحريني على أهمية اجتماع طهران في مراجعة قرار الميزانية واعتبره خطوة مهمة وحركة متنامية في الجمعية الآسيوية.

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