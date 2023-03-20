الرئيس الايراني يدشن الجزء الأول من المرحلة الثانية من مصفاة ابادان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دخل مشروع التطوير والتدشين للمرحلة الثانية من مصفاة ابادان حيز التنفيذ، باستثمارات تبلغ 1.2 مليار دولار بحضور رئيس الجمهورية.

يذكر ان مشروع تطوير مصفاة ابادان (المرحلة الثانية) جاء باستثمار 1.2 مليار دولار، حيث يشمل على بناء خط تكرير جديد بطاقة 210 ألف برميل في اليوم وتحسين جودة المنتجات المصنعة وفق معيار Euro 5 وتقليل الملوثات البيئية، وخفض نسبة إنتاج زيت الوقود من 45 إلى 26٪ ، والزيادة في إنتاج الغاز المسال بنسبة 53٪ ، والغاز النفطي بنسبة 23٪، والبنزين بنسبة 6٪، وإيجاد فرص عمل مباشرة لسبعة آلاف مواطن محلي.

وفي هذه المرحلة، تم بناء وحدات إنتاج الهيدروجين HPU، وحدة التكسير الهيدروليكي HCU، والغاز السائل LPG ، ووحدة تقطير النفط الخام ووحدة التقطير الفراغي CDU / VDU ووحدات المرافق الإضافية باستثمار 1.2 مليار دولار.

ومع تشغيل المرحلة الثانية من مصفاة ابادان، من الممكن تصدير المزيد من المواد المكررة و ان هذه المصفاة هي أول مصفاة لتكرير النفط في غرب آسيا يبلغ عمرها 110 سنوات.

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