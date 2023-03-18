الرئيس الإيراني يؤكد على توفير افضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني، حجة الاسلام السيد ابراهيم رئيسي، أكد اليوم السبت، في اجتماع المجلس الاعلى للحج والزيارة، على تمهيد الظروف المناسبة من اجل توفير افضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام، وبما يتيح لهم الاستفادة من الاجواء والروحانية والبركات المترتبة على فريضة الحج.

وأشار الرئيس الايراني إلى مكانة الحج السامية باعتبارها فريضة الهية تنجم عنها اثار روحية واجتماعية وسياسية كثيرة في البلاد.

ووجه رئيس الجمهورية، الجهات والمسؤولين المعنيين بشؤون الحج والزيارات الدينية في ايران، لتظافر الجهود والقيام بمهامهم في سياق توفير خدمات مميزة للزوار الايرانيين الذين يقصدون الحرمين الشريفين.

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