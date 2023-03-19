صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة ودعوات فصائلية لمقاطعة قمة شرم الشيخ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن جيش الاحتلال -في بيان- أنه تم تفعيل صافرات إنذار في مستوطنة ناحال عوز شرقي قطاع غزة، بعدما تم رصد صاروخ أطلق من غزة "وسقط في منطقة مفتوحة داخل الأراضي الإسرائيلية"، بحسب البيان.

وأضاف أنه "لم يتم إطلاق صواريخ اعتراض باتجاه الصاروخ"، ولم يذكر البيان وقوع ضحايا أو تفاصيل أخرى.

من جانبها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة في غلاف قطاع غزة، دون أن يسفر عن وقوع إصابات.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أنّ الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة قرب السياج المجاور لمنطقة "ناحال عوز" المحاذية لشرق قطاع غزة.

ولم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة الذي جاء قبيل انعقاد اجتماع خماسي في مدينة شرم الشيخ، اليوم الأحد، يضم ممثلين عن الولايات المتحدة ومصر والأردن إلى جانب السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني، على غرار الاجتماع الذي عقد في مدينة العقبة الأردنية في 26 فبراير/شباط الماضي.

من جهة أخرى طالبت فصائل فلسطينية، السلطة الوطنية بعدم المشاركة بقمة شرم الشيخ الأمنية اليوم الأحد.

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة الجهاد الإسلامي في بيان مشترك إنهما يدينان بأشدّ العبارات إصرار السلطة على المشاركة في قمة شرم الشيخ الأمنية التي تشكّل انقلابا على الإرادة الشعبية.

وأضاف البيان، أن "الكيان الصهيوني يستغل هذه القمم واللقاءات الأمنية لشنّ المزيد من العدوان بحقّ شعبنا".

/انتهى/