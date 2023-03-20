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٢٠‏/٠٣‏/٢٠٢٣, ٦:٠٦ م

ارتفاع عدد الوفيات اثر کورونا فی ایران

ارتفاع عدد الوفيات اثر کورونا فی ایران

توفي خلال الـ 24 ساعة الماضية 19 شخصًا من مرضى كوفيد -19 في ایران، وبلغ إجمالي عدد الوفيات من هذا المرض 145 ألفًا و 91 شخصًا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة انه بناءً على معايير التشخيص النهائية، تم تسجيل 942 مصابا جديدًا بـ Covid-19 خلال الـ24 الساعة الماضية في البلاد وتم نقل 454 منهم إلى المستشفى.

بلغ العدد الإجمالي المصابين بـCovid-19 في البلاد 7،580،858... ولسوء الحظ ، توفي خلال الـ 24 ساعة الماضية 19 شخصًا من المصابين، وبلغ إجمالي عدد الوفيات من هذا المرض 145 ألفًا و 91 شخصًا.

وتعافى حتى الآن 7 ملايين 342 ألفاً 490 مصابا أو خرجوا من المستشفيات، ويخضع حاليا 542 مصابًا بـ Covid-19 للعناية في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات.

/انتهى/

رمز الخبر 1931689

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