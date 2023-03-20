ارتفاع عدد الوفيات اثر کورونا فی ایران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة انه بناءً على معايير التشخيص النهائية، تم تسجيل 942 مصابا جديدًا بـ Covid-19 خلال الـ24 الساعة الماضية في البلاد وتم نقل 454 منهم إلى المستشفى.

بلغ العدد الإجمالي المصابين بـCovid-19 في البلاد 7،580،858... ولسوء الحظ ، توفي خلال الـ 24 ساعة الماضية 19 شخصًا من المصابين، وبلغ إجمالي عدد الوفيات من هذا المرض 145 ألفًا و 91 شخصًا.

وتعافى حتى الآن 7 ملايين 342 ألفاً 490 مصابا أو خرجوا من المستشفيات، ويخضع حاليا 542 مصابًا بـ Covid-19 للعناية في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات.

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