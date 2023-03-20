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٢٠‏/٠٣‏/٢٠٢٣, ١١:٢٤ م

حصول اتفاقيات مهمة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

حصول اتفاقيات مهمة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

اعلنت موقع اخباري ايراني عن حصول اتفاقيات مهمة بين ايران و الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الايام القليلة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن موقع "نورنيوز" المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني عن حصول اتفاقيات مهمه بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في طهران خلال الايام القليلة الماضية.

وأعلن موقع نورنيوز: "انه في حين عطف كل الاهتمامات إلى اتفاقية إيران والسعودية وكذلك الزيارات الاخيرة إلى الإمارات والعراق في الأيام الماضية، في الوقت نفسه، تم التوصل إلى اتفاقيات مهمة أيضًا خلال محادثات مكثفة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في طهران".

ولم يعلن موقع نورنيوز عن تفاصيل اكثر موضحا انه سيتم الإعلان عن التفاصيل في الوقت المناسب.

حصول اتفاقيات مهمة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

/انتهى/

رمز الخبر 1931695

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