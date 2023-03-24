عيد النوروز في دول العالم... من تعليق القماش الأحمر على المنازل إلى توزيع مائدة حلوى "سمنو"

وكالة مهر للأنباء، جواد فراهاني: ان عيد النوروز هو أحد أشهر الأعياد الإيرانية القديمة ويعتبر من أكثر الأعياد شهرة وتأثيراً في الدول الإسلامية. هذا العيد القديم ، الذي كان موجودًا في بلاد الإيرانيين القدماء منذ زمن الأساطير، قد حافظ على هويته وشكله الأصلي عبر التاريخ ، ومع وصول الإسلام إلى إيران ، اتخذ نكهة إسلامية وأصبح الآن أحد أكبر أعياد الإيرانيين وبعض الدول الأخرى.

بالإضافة إلى إيران، فإن دول آسيا الوسطى والقوقاز وأجزاء من البلقان مثل أوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان وقيرغيزستان وأفغانستان وكوسوفو وألبانيا وكازاخستان وجمهورية أذربيجان تكرم عيد النوروز أيضًا ولها تقاليد مختلفة.

النوروز في باكستان

وفي باكستان يستخدمون صفة "عالم أفروز" بدلا عن النوروز وهذا يدل على اهتمام أهل هذا البلد بالنوروز. تحتفل العديد من العائلات في باكستان بعيد النوروز بإرسال بطاقات تهنئة ذهبية مزينة بالورود والفراشات لبعضهم البعض، والتي تمثل تجدد الطبيعة، وعادة ما يطبع عليها عبارة عيد مبارك. انهم يقومون مثل الإيرانيين، بتنظيف بيوتهم، ويرتدون ملابس جديدة، ويذهبون لمشاهدة معالم المدينة ويحاولون العيش بسعادة. وكذلك العائلات الباكستانية تنشر مائدة ملونة وتضع عليها جميع أنواع الحلويات والفواكه، ويقدم الشيوخ الهدايا للصغار.

من تقاليد عيد النوروز عند أهل باكستان تحضير الحلويات مثل "ليدو" و "ماء ورد هامان" و "ريس مالائي" و "سنو كيك" و "سٌكر باريه" و "كريم رول" و "سوهن حلوة" وكذلك طهي أطباق شهيرة ، فهذه هي أيام العطاء واستقبال العيد وزيارة الأقارب.

النوروز ، عطلة وطنية وقديمة في طاجيكستان

يحتفل بعيد النوروز في طاجيكستان، وخاصة في بدخشان بشكل عظيم. بالنسبة للشعب الطاجيكي ، الذي كانت أرضه تعتبر في يوم من الأيام جزءًا من إيران العظمى، فإن النوروز هو العيد الوطني لأسلافهم، ويطلقون عليه اسم "غدير أيام"، أي العيد العظيم. في بدخشان ، تُستخدم كلمة أيام كمرادف للعيد بدلاً من ذلك. كل عائلة تستعد للعيد قبل أيام قليلة، ويقومون بتنظيف البيوت والجميع ، صغارا وكبارا ، ينتظرون قدوم النوروز.

في اليوم الأول من نوروز، يتناول الطاجيك وجبة الفطور مع جميع أنواع الأطعمة الحلوة، مثل الحلاوة الطحينية وحليب الأرز والحماش ، على أمل أن تكون حياتهم حلوة حتى نهاية العام. بعد تناول الفطور، يعلقون قطعة قماش حمراء فوق باب مدخل المنزل، والتي يعتبرونها مصدرًا للرفاهية والسعادة. ثم يقومون بترتيب أثاث المنزل الذي قاموا بتنظيفه بالفعل بطريقة جيدة، ثم يفتحون النوافذ حتى يدور نسيم النوروز في زوايا المنزل.

يرتدي الجميع ملابس جديدة والصغار يذهبون إلى زيارة كبار السن وهم يحملون برعم من زهرة حمراء ويتمنون لهم سنة جديدة سعيدة بقولهم "شجون بارمبارك". وفي بدخشان، في الليلة الثانية من العام الجديد، يعدون طعامًا خاصًا يسمى "باج" من رؤوس وأرجل الأغنام والقمح. يستمر نوروز لثلاثة أيام في بدخشان.

طقوس مائده "سمنو" للنوروز في جمهورية أذربيجان

نوروز هو واحد من أكبر الاحتفالات في جمهورية أذربيجان. يقام هذا الاحتفال كل عام من 20 إلى 22 مارس، وهو ما يعادل تقريبًا اليوم الأول حتى اليوم الثالث من شهر "فروردين" في ايران. في جمهورية أذربيجان، قبل أسابيع قليلة من النوروز، يستعد الناس للاحتفال بهذا العيد. ليلة الأربعاء، تضع الفتيات نية في قلوبهن ويقفن في المعابر وإذا سمعن كلمة من المارة وفقًا لرغباتهن، فإنهن سعداء للغاية ويتأكدن من تلبية حاجتهن. لذلك ، يحاول الناس عدم التحدث بالكلمات غير اللائقة التي تفوح منها رائحة اليأس خلال نوروز وتجنب استخدام الكلمات البغيضة والحزينة.

من بين احتفالات النوروز في جمهورية أذربيجان، عادات مثل إرسال مائدة حلوي "سمنو" بعضهم إلى البعض، وتعليق قبعة جلدية على الباب ، وتعليق حقيبة من فتحة السقف ليلة العيد، وطلب هدية عيد النوروز من المالك مهم جدًا ، وهو عامل في خلق المزيد من الحب والمودة بين الناس.

خلال عيد النوروز ، تشتهر جمهورية أذربيجان بالعديد من العروض والألعاب ، مما يزيد من السعادة. من بينها ، يمكن أن نذكر ركوب الخيل، لعبة السبف والرماية ورياضات القوة، ولعب الحبل وما شابه، وكلها تجلب الفرح والسعادة.

النوروز، العيد المقدس في قيرغيزستان

كلمة نوروز هي كلمة مألوفة بين سكان قيرغيزستان، الذين يتحدثون اللغة القيرغيزية ويكتبون بالحروف السيريلية. عيد النوروز هو أحد أقدس الأعياد بالنسبة لهم، ويحتفلون بطقوس النوروز بكامل روعتها، فلا يشبه أحد من احتفالاتهم الوطنية والدينية مجد عيد النوروز .. وعيد النوروز في هذا البلد هو يوم واحد فقط والذي يتم الاحتفال به في 21 مارس.

تخرج العائلات القيرغيزية من منازلها في الساعات الأولى من يوم العيد وتتجمع في الساحات الكبيرة بالمدينة. في هذه المجالات ، يتم إنشاء أسواق مؤقتة حيث يتم تقديم جميع أنواع السلع والمواد الغذائية والأجهزة القابلة للارتداء والألعاب.

نوروز عيد في أوزبكستان

النوروز يوم عطلة رسمية في أوزبكستان. خلال النوروز ، تضاء الأضواء في جميع أنحاء البلاد ، يرتدي الناس ملابس جديدة ؛ ترتبط العديد من الممرات والأماكن في أوزبكستان باسم النوروز ، مثل نوروز بالاغ (نافورة الضوء)، نوروزساي (نهر نوروز) ونوروز تيبه (تل نوروز).

في أوزبكستان وكذلك في طاجيكستان ، ليس للنوروز لون ورائحة بدون حلوى "سمنو". بالنسبة لهم ، مثل الإيرانيين ، فإن سمنو تذكير بالنوروز. أيضًا، مثل إيران، يتم الاحتفال بطقوس الأربعاء الاخير من العام بحماس كبير في العديد من مدن ومناطق أوزبكستان ، وخاصة في بخارى وسمرقند.

النوروز او مهرجان الورد في افغانستان

لا يزال الاحتفال بعيد النوروز في أفغانستان بنفس العظمة كما كان من قبل. في الأيام الأولى من السنة تمتلئ جميع سهول بلخ وجدرانها وسقوفها بالزهور الحمراء. ومدينة بلخ تتحول إلى سلة من الورود أو فرن كبير تحترق فيه هذه الزنبق. تزرع هذه الزهرة في بلخ فقط ، وبالتالي فإن عيد النوروز والورد يستخدمان بنفس المعنى.

من طقوس وعادات النوروز في أرض بلخ، هي غسل السجادات في البيوت وإزالة الغبار قبل مجيء النوروز وإجراء مسابقات مختلفة مثل نحر الماعز، قتال الإبل، ركوب الجمال، قتال الكبش والمصارعة الخاصة لهذه المنطقة.

النوروز في كازاخستان

يعتبر سكان كازاخستان النوروز هو الاعتدال الربيعي ويعتقدون أنه في هذا اليوم تصل النجوم في السماء إلى نقطة البداية، وفي كل مكان تنتعش السعادة على الأرض. وفقا لهم، فإن النوروز هو اليوم الذي يذوب فيه "الحجر الأزرق" في سمرقند.

في ليلة بداية السنة الجديدة، يضيء كل صاحب منزل شمعتين فوق منزله ويقوم بتنظيف بيته؛ لأن الشعب الكازاخستاني يعتقد أن نظافة المنزل في بداية العام الجديد ستمنع أهل ذلك المنزل من المرض والبؤس.

خلال نوروز، يركب الشباب حصانًا متمردًا ويطلقون دمية مصنوعة بأنفسهم مع جرس معلق حول رقبته عند الساعة الثالثة صباحًا، وهي ساعة معينة من الليل، لإيقاظ الناس بهذه الطريقة. الدمية هي في الواقع رمز للعام الجديد الذي يعلن وصولها على ظهر الحصان.

النوروز مقدس جدًا بالنسبة للكازاخيين، وإذا هطل المطر أو تساقطت الثلوج في هذا اليوم، فإنهم يعتبرونه فألًا جيدًا ويعتقدون أنه سيكون أمامهم عامًا جيدًا. في نوروز، يرتدي الناس ملابس جديدة وبيضاء، وهي علامة على السعادة.

كما تقام مسابقات شهيرة خلال نوروز في كازاخستان ، ومن أهمها مسابقة "قول توزاق" التي تقام بين مجموعات من الذكور والإناث. إذا فازت النساء، يعتقد الكازاخيون أنه سيكون عامًا جيدًا ومباركًا، وإذا فاز الرجال، فسيكون عامًا غير موات.

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