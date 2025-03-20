عراقجي يهنئ نظيره الطاجيكي بعيد النوروز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هنأ في رسالة نظيره الطاجيكي سراج الدين مهر الدين، بمناسبة عيد النوروز وقرب حلول العام الايراني الجديد (21 اذار/مارس)، وقال: "إن النوروز هو عيد الاعتدال والازدهار وأقدم تقليد حيوي في تاريخنا المشترك والذي لا يعتليه غبار الزمن".

وأضاف "إن طقوس النوروز تعد معلما حضاريا شامخا عبر تاريخ البشرية وملتقى لثقافات وتقاليد الأمم التي تكرم الاعتدال الربيعي".

وتابع عراقجي "إن رسالة النوروز هي السلام والتعايش، ورمز للمصالحة واللطف مع الطبيعة، وأفضل وقت لغرس شجرة الصداقة".

واردف وزير الخارجية الايراني "إن النوروز تقليد تحتاج بلداننا الى ثقافته الغنية اليوم بشدة. على أمل إقامة علاقات أفضل وأوسع بين الجيران المشتركين في مجال حضارة النوروز".

وتمنى ان يكون العام الجديد زاخرا بالبركات والسعادة، داعيا العلي القدير بدوام الصحة والتوفيق والنجاح لنظيره الطاجيكي ، والسعادة والرفعة لشعب بلاده.

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