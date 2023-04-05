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٠٥‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٣:١٦ م

باكستان تؤكد على اهمية تعزيز التعاون مع ايران

باكستان تؤكد على اهمية تعزيز التعاون مع ايران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية، ممتاز زهراء، ان هذا البلد على اتصال مع الجمهورية الاسلامية الايرانية عبر جميع القنوات المتاحة لتعزيز التعاون الحدودي المشترك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ردا على سوال حول مسار التعاون الحدودي بين اسلام أباد وطهران، قالت ممتاز زهراء، في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، ان إيران وباكستان على اتصال دائم معا.

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الباكستانية، ان بلادها يكون على اتصال دائم مع الجمهورية الاسلامية الايرانية عبر جميع القنوات المتاحة لتعزيز التعاون الحدودي المشترك.

يذكر انها نددت سفارة الجمهورية الإسلامية في باكستان الهجوم الأخير الذي وقع ضد الجيش الباكستاني في مقاطعة بلوشستان، مؤكدا على تعزيز التعاون بين طهران وإسلام أباد للتغلب على الإرهاب.

واعتبرت السفارة الايرانية، الإرهاب الما مشتركا، مضيفا ان هذين البلدين المسلمين، قد ضحا بأرواح غالية في مكافحة هذا الطاعون.

/انتهى/

رمز الخبر 1932025

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