سوريا والسعودية تتفقان على إعادة فتح سفارتي البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها كشفت مصادر إعلامية، اليوم الخميس، أن الرياض ودمشق اتفقتا على إعادة افتتاح سفارتي البلدين بعد أيام من افتتاح القنصلية السعودية في دمشق.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر لم تكشف طبيعتها، أن سوريا والسعودية اتفقتا على فتح سفارتين بعد أكثر من عقد من قطع العلاقات.

ويأتي ذلك في خطوة من شأنها أن تمثل تقدّماً كبيراً إلى الأمام في طريق عودة دمشق إلى الصف العربي. وفق وكالة "رويترز".

وجاء الاتفاق على فتح السفاراتين بعد التقارب الإيراني السعودي الذي حصل في الآونة الأخيرة، والبيان الثلاثي الذي تم توقيعه بين الطرفين برعاية الصين.

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