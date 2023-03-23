منتخبا ايران وروسيا لكرة القدم يتعادلان ايجابيا في مباراة ودية

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه واجه المنتخبان الوطنيان الإيراني والروسي بعضهما البعض في مباراة تحضيرية وودية على ملعب آزادي في طهران الليلة في الساعة الـ20:30 بتوقيت ايران.

وانتهت هذه المباراة الودية بنتيجة 1-1 والذي سجله للمنتخب الايراني، نجم فريق بورتو البرتغالي، مهدي طارمي وللمنتخب الروسي، اللاعب آنتون ميانتشوك.

يذكر انه كان لم يتمكن تلامذة فاليري كاربين من المشاركة في أي من المسابقات الرسمية والودية لمدة عام تقريبًا بسبب الحظر المفروض على الرياضة الروسية، وقد شارك المنتخب الروسي في هذه المباراة بدون لاعبيه المشهورين.

وأقام المنتخب الوطني الايراني، بتوجيه من مدربه الإيراني الجديد أمير قلعه نويي، وفي غياب 5 نجوم له، مباراته الأولى لعام الايراني الجديد ويتطلع إلى بداية قوية في طريقه للتحضير لكأس أمم آسيا.

/انتهى/