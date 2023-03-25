طهران: أيّ هجمات على قواعدنا في سوريا ستقابل بردّ مضاد وحاسم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي يؤكد أنّ أي مُسوّغ لاستهداف القواعد التي تم إنشاؤها بناءً على طلب دمشق، سيقابل بردّ مضاد وحاسم.

أكد المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "كيوان خسروي" أنّ "أي مُسوّغ لاستهداف القواعد التي تم إنشاؤها بناءً على طلب الحكومة السورية للتصدّي للإرهاب وعناصر تنظيم داعش الإرهابي في هذا البلد سيقابل بردّ مضاد وحاسم".

وجاء تصريح خسروي لوكالة "نور نيوز" التابعة لمجلس الأمن القومي الإيراني، رداً على تصريحات مسؤولين أميركيين بشأن وجود يد لإيران في الهجوم على القواعد الأميركية غير الشرعية في سوريا.

وقال: "لا تنفك أميركا تسعى للتملّص من تبعات وتداعيات احتلالها غير القانوني لجزء من الأراضي السورية على القوات العسكرية لهذا البلد، ومحاولة توجيه اتهامات لإيران لا صحّة لها".

كما أضاف أنّه "لا يمكن لواشنطن أن تنسب المواجهة الطبيعية والقانونية للدول المحتلة مع القوات العسكرية الأميركية إلى دول أخرى من خلال خلق أزمات مصطنعة ومفبركة".

وأكمل المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: "لقد تحمّلت إيران أثماناً كبيرة لمواجهة الإرهاب وإرساء الأمن والاستقرار في سوريا، وتعارض أي عمل يهدد استقرار هذا البلد وتقف في وجهه".

ولفت خسروي إلى دور واشنطن في تشكيل تنظيم "داعش"ودعمه، "كأداة في حرب الوكالة لتحقيق أغراض سياسية في سوريا والعراق"، وأوضح أنّه "في اليومين الماضيين، نفذت مروحيات أميركية عدة طلعات جوية بهدف زعزعة الاستقرار في سوريا، كما أقدمت على نقل إرهابيي داعش داخل الأراضي السورية، وهو ما يستدعي ردّاً صارماً".

وأفادت مديرة مكتب الميادين في دمشق عن مصادر ميدانية، اليوم السبت، بسقوط أكثر من 15 صاروخاً على القواعد الأميركية في حقل كونيكو شرقي نهر الفرات، في ريف دير الزور. وجاء آخر استهداف اليوم، بعد قصف صاروخي آخر، استهدف قاعدتي التحالف الأميركي في حقلي كونيكو والعمر في ريف دير الزور مساء أمس الجمعة.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، قد أعلنت فجر أمس أنّ قواتها شنّت غارات جوية في سوريا، "رداً على هجومٍ قاتل" عبر طائرات مسيّرة.

وأشار "البنتاغون" إلى أنّ الطائرات الأميركية انطلقت من قاعدة العديد القطرية، لافتاً إلى أنّ طائرة من دون طيار أسفرت عن مقتل أميركيّ وإصابة 6 آخرين، في قاعدة للتحالف قرب الحسكة، شمالي شرقي سوريا، عند الساعة الـ1:38 مساءً بالتوقيت المحلي.

وعلّق مصدر مسؤول من المستشارين الإيرانيين في سوريا، على الاعتداء الأميركي على دير الزور، ليل الخميس - الجمعة، قائلاً إنّ "الأهداف التي تمّت مهاجمتها هي عبارة عن مخازن تغذية ومراكز خدمات"، وأنّه "نتيجة لهذا الاعتداء، سقط 7 شهداء و7 جرحى من الأبرياء، الذين لا ذنب لهم سوى أنهم يقومون بخدمة أهلهم في تلك المنطقة".

وترفض سوريا وجود القوات الأميركية في أراضيها، وتصفه بـالاحتلال، كما طالبت أكثر من مرّة بخروج تلك القوات.

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