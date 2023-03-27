نائب أمريكي: الجيش الأمريكي لن يغادر سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال النائب الأمريكي رجا كريشنامورثي (ديمقراطي من إلينوي) إن الجيش الأمريكي لن يغادر سوريا بعد سلسلة هجمات شنت على قواعد أمريكية في البلاد، أسفرت عن مقتل متعاقد أمريكي وخمسة جرحى، الأسبوع الماضي.

وأضاف كريشنامورثي في مقابلة مع برنامج “هذا الأسبوع” على شبكة (ABC) : “لن نذهب إلى أي مكان، علينا البقاء في شمال سوريا والعمل مع الشركاء في العراق وكذلك لمحاربة "داعش" حسب قوله.

وتحتل القوات الاميركية 28 موقع منها 24 قاعدة عسكرية، و4 نقاط تواجد في الاراضي السورية، وكانت وزارة الحرب الأمريكية، قد أعلنت أن عدد الجنود الأمريكيين العاملين داخل الأراضي السورية، 503 جنود، باستثناء القوات المناوبة، إلا أن بعض التقديرات تقول أن هناك ما يفوق ألفي جندي، لا بل أن هناك ما يقارب 3000 جندي أمريكي يتواجدون في القواعد المنتشرة بمحافظات الحسكة، دير الزور وريف دمشق، في حين تتوزع نقاط التواجد بين محافظتي دير الزور والحسكة.

ودخلت القوات الأميركية إلى عدة مناطق سورية، لكي تتمكن من إقامة عدة قواعد عسكرية، تحافظ من خلالها على تواجدها هناك، حيث تنتشر في المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية من سوريا العديد من القواعد العسكرية الأميركية.

وتتوزع القواعد العسكرية الأمريكية شرق سوريا، في المنطقة الممتدة شرق نهر الفرات من جنوب شرق سوريا بالقرب من معبر التنف الحدودي، إلى الشمال الشرقي بالقرب من حقول رميلان النفطية، وتتوزع في الحسكة ودير الزور. كما أن توزع القواعد الأمريكية جعلها أشبه بالطوق الذي يحيط بمنابع النفط والغاز السوري المتواجد شرق نهر الفرات، وهو ما يمثل غالبية الثروة الباطنية لسوريا.

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