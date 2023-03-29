مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتطرفون ومنذ بداية شهر رمضان المبارك ينفذون جولات استفزازية ، وقوات الاحتلال تقوم بإخراج كافة المعتكفين في باحات المسجد الأقصى كل ليلة .

شرطة الاحتلال نشرت عناصرها ووحداتها الخاصة منذ صباح اليوم في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وواصلت التضييق على دخول المصلين، كما منعت المصلين من الاعتكاف في المسجد وعرقلت دخولهم فجراً.

ويشار إلى أن شرطة الاحتلال قررت زيادة ساعات اقتحام المستوطنين الصباحية للمسجد الأقصى نصف ساعة منذ الأحد الماضي، حيث تنتهي في الساعة الـ 11:30 بدلاً من الـ 11:00.

وتتواصل الدعوات للحشد والرباط في المسجد الأقصى، لحمايته من مخططات الاحتلال ومستوطنيه، لاسيما في شهر رمضان.

المصدر: فلسطين اليوم

/انتهى/