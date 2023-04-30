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٣٠‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ١٠:١١ ص

مستوطنون یعتدون على اراضي زراعية في الخليل

مستوطنون یعتدون على اراضي زراعية في الخليل

اقتحم مستوطنون إسرائيليون مساء أمس السبت بحماية من قوات الاحتلال أراضي الفلسطينيين جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اقتحم مستوطنون إسرائيليون مساء أمس السبت بحماية من قوات الاحتلال أراضي الفلسطينيين جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية وأتلفوا المحاصيل الزراعية فيها.

ونقلت وكالة وفا عن منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور قوله: إن مستوطنين اقتحموا الأراضي الزراعية في تجمع الزويدين ومنطقة الشومرة في مسافر يطا، واتلفوا محاصيل القمح والشعير فيها.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت في وقت سابق من أمس السبت بلدتي سلواد شرق رام الله وتقوع جنوب شرق بيت لحم، واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام.

/انتهی/

رمز الخبر 1932774

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