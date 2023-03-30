نائب الرئيس الإيراني: العدو يستخدم الاليات الاعلامية في حربه ضد ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية السيد محمد حسيني، التقى اليوم الخميس، بمسؤولي الشؤون الاعلامية في البلاد واستعرض معهم سبل تحقيق شعار العام "كبح التضخم ونمو الانتاج".

واوضح حسيني، ان اعداء ومبغضي الجمهورية الاسلامية يسعون من خلال نشر الاكاذيب والشائعات ان يضيقوا على حياة ومعيشة المواطنين؛ داعيا الوسط الاعلامي الى تعزيز تعاونه مع المسؤولين بهدف افشال هذه المؤامرة.

واضاف، ان المتوقع من وسائل الاعلام في ظل الظروف الراهنة، هو ان تبرّز انجازات الحكومة والاجراءات المؤثرة التي اتخذتها لـ "كبح التضخم ونمو الانتاح المحلي"؛ قائلا : ان احد اهم المسؤوليات الموكلة الى الوسط الاعلامي في البلاد اليوم هو العمل من خلال تبيين الحقائق والاجراءات الحكومية البناءة، على تعزيز روح الامل في قلوب المواطنين.

واكد في الوقت نفسه، على انه لا حاجة للمغالاة في هذا الخصوص؛ ذلك ان اذان الحكومة صاغية الى استماع الاراء البناءة والنقد الحقيقي، ومتابعها بجدية.

وحذر نائب رئيس الجمهورية بشان محاولات العدو الرامية الى بث الياس والاحباط داخل الشريحة الشبابية، مصرحا بان سبيل التصدي لهذا المخطط البغيض يكمن في التعاون الوثيق والبناء بين الاعلاميين مع المسؤولين.

وردا على سؤال حول دور البرلمان في سياق تحقيق شعار العام (كبح التضخم ونمو الانتاج)، قال : ان نواب الشعب قدموا مجموعة مشاريع اقتصادية وتنموية بناءة، لتحقيق نقلة في قطاعات السكن والانتاج المعرفي ونقل مياه البحر الى محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرقي البلاد)، وتسهيل الاجراءات المتعلقة بريادة الاعمال؛ لافتا الى ان هذه المقترحات حازت على موافقة البرلمان و الحكومة، مع التركيز على ضرورة حسم قنوات التمويل الخاصة بها.

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