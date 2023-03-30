الكيان الصهيوني مُحاصر بالصواريخ من كل الجهات وقد ثبت فشل قببه الحديدية/ كل الجوار الفلسطيني مُهدد

وكالة مهر للأنباء - القسم الدولي: اليوم أصبحت قوى المقاومة الفلسطينية تملك قوة الردع في كل حي ومنطقة من نابلس وفي كل مخيم في جنين مع كل اقتحام وهجوم لقوات الاحتلال على المخيمات، فقوات الاحتلال ترى نفسها محاصرة من قبل أبطال المقاومة الفلسطينية... اضف الى ذلك العمليات البطولية التي اصبحت تظهر بشكل يومي ضد قوات الاحتلال وترعب جنوده وكيانه، وها هي مجموعة "عرين الاسود" فقد شكلوا معادلة الرعب في قلوب جنود الصهاينة.

ويرى الكثيرون انه مع دخول العقد الثامن لكيان العدو أصبحت القناعة لدى شعب فلسطين والكثير من شعوب المنطقة أكثر رسوخا بتحرير فلسطين، وهو أمل وطموح يقترب أكثر فأكثر من التحقق في ضوء التحولات التي تشهدها المعادلات على ارض فلسطين والمنطقة.. ومن أبرز التحولات على أرض فلسطين، صمود قطاع غزة بمقاومته وشعبه، رغم كل الظروف القاسية ومزاياه الجغرافية والديمغرافية... حيث استطاع أن يفرض على قيادة العدو أن تأخذ بالحسبان كلفة أي مواجهة بالمستوى الذي أنتج ندية ومستوى من الردع.

وفي الضفة لم تنجح اسرائيل في اجتثاث المقاومة بل استطاعت الاخيرة أن تفرض نفسها على العدو الصهيوني الزائل.. وبذلك يؤكد الشعب الفلسطيني، مرة بعد أخرى، تصميمه على المضي في طريق التحرير الذي أصبح أكثر قرباً من أي وقت مضى.

وفي هذا الشأن أجرت مراسلة وكالة مهر، "وردة سعد" حواراً صحفياً مع رئيس تحرير جريدة رأي اليوم الالكترونية الاستاذ "عبد الباري عطوان"، وأتى نص الحوار على الشكل التالي:

** لا تزال قمة شرم الشيخ الاخيرة وما جرى فيها من مداولات سرية، موضع تكهن وتسريبات اعلامية!! فهل صحيح ان المجتمعين اتفقوا على خطة لتصفية المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال؟ وهل صحيح ايضا ان هذه المهمة أوكلت لاجهزة السلطة الفلسطينية؟

قمة شرم الشيخ وقبلها قمة العقبة تشكلان مؤامرة كبيرة جدا.. الهدف الابرز منها هو وأد الانتفاضة المسلحة التي اندلعت في شمال فلسطين المحتلة وخاصة في نابلس وجنين

قمة شرم الشيخ وقبلها قمة العقبة تشكلان مؤامرة كبيرة جدا.. الهدف الابرز منها هو وأد الانتفاضة المسلحة التي اندلعت في شمال فلسطين المحتلة وخاصة في نابلس وجنين، لاحظوا ان هناك دولتين عربيتين الاردن وهي التي من المفترض مهتمة بالضفة الغربية وواد الانتفاضة هناك بسبب العامل الجغرافي، ووجود مصر هو لجم قطاع غزة ومنع حصول اي تطور او اطلاق صواريخ من قطاع غزة لمساعدة هذه الانتفاضة او للتصدي لعمليات اقتحام الاقصى، الخطة واضحة ومعروفة...

ومن الواضح جدا ان قوات الامن الفلسطينية ربما تعيش حالة من التمرد على سلطة محمود عباس، يبدو ان هذه القوات التي شكلها الجنرال دايتن بعداتفاقات اوسلو، هذه القوات لم تعد تؤدي غرضها بالكامل في وأد الانتفاضة والتصدي للكتائب الجديدة الكتائب الخطيرة جدا اي كتائب جنين، وكتائب نابلس، كتائب بلاطة، كتائب القسام الحمساوية،كتائب شهداء الاقصى التابعة لحركة فتح والتي بدات تعود مجددا..

خطة فينزل هي تكوين قوات امنية جديدة، هدفها التصدي لكتائب المقاومة في الضفة الغربية وشمال الضفة الغربية على وجه التحديد

الان يريدون ان يضعوا خطة أمنية جديدة، هذه الخطة الجديدة يضعها الجنرال الاميركي فينزل هو على طريق الجنرال الاميركي دايتن، خطة فينزل هي تكوين قوات امنية جديدة، وهذه القوات يكون هدفها التصدي لكتائب المقاومة في الضفة الغربية وشمال الضفة الغربية على وجه التحديد، يريدون تدريب قوات فلسطينية جديدة من خمس الاف الى عشرة الاف مقاتل هذه القوات يتم اختيارها بعناية وتكون من الخونة، اي هؤلاء الناس الذين على استعداد لبيع ضمائرهم ويتولى هؤلاء عملية قمع الانتفاضة المسلحة في جنين ونابلس، وفي شمال الضفة، تدريبهم سيتم في الاردن او في مصر، هذه هي خطة فينزل، وتكون مهمتهم كالمستعربين الاسرائيلين اي القتل واطلاق النار والمحاصرة، وجمع المعلومات عن الكتائب الجديدة والفاعلة جدا.

** لماذا تشارك مصر والاردن في اجتماعات عقيمة كما وصفت قمتا العقبة وشرم الشيخ؟ وهل يجري ذلك بهدف التآمر لوقف الانتفاضة واعمال المقاومة ضد الاحتلال؟ وماذا باستطاعتهما ان تقدما لخفض درجة التوتر في الاراضي الفلسطينية؟ ومقابل ماذا برأيك؟

مصر والاردن لا يستطيعا رفض التعليمات الاميركية او الاوامر الاميركية، لان الاردن يتلقى حوالي المليار ونصف المليار سنويا مساعدات من الولايات المتحدة الاميركية، وهناك ستة عشر قاعدة امريكية موجودة الان في الاردن، هذه القواعد مزودة بأسلحة حديثة سيما صواريخ الباتريوت والهدف من هذه القواعد التصدي لأي صواريخ تطلق من ايران على كيان الاحتلال بحالة الحرب وتمنع وصولها إلى دولة الاحتلال.. اما دولة الاحتلال فلا تتحمل سقوط صواريخ باليستية مجنحة ايرانية في العمق الصهيوني، لذلك عملوا هذه القواعد في الاردن، ولا يوجد على هذه القواعد اي سيطرة اردنية على الاطلاق، ولا حتى يعرفون عدد القوات الموجودة فيها، وليس لهم سلطة على تحركها بالكامل.

مصر لا تريد انفجار قطاع غزة، لا تريد ان تطلق صواريخ من غزة صوب مدن يافا وحيفا وتل ابيب والخضيرة وغيرها، لذا الدور المصري هو محاولة كبح حماس وكبح اي رد من حماس

بالنسبة الى مصر؛ فهي لا تريد انفجار قطاع غزة، لا تريد ان تطلق صواريخ من غزة صوب مدن يافا وحيفا وتل ابيب والخضيرة وغيرها، لذا الدور المصري هو محاولة كبح حماس وكبح اي رد من حماس سيما ان حماس لديها صواريخ متطورة جدا، لديها مسيرات، لديها ضفادع بشرية، وهذا هو المطلوب منها اميركيا لمصر بأن يتم السيطرة على القطاع، وممارسة ضغوط على حماس حتى لا تساعد او لا تنضم او لا تدعم هذه الكتائب الجديدة والمتطورة والمسلحة جدا، فلا نعرف هل وافقت مصر، وما هي التنازلات التي قدمتها مصر والاردن في اجتماعي العقبة ومن ثم شرم الشيخ..

السلاح في الارض المحتلة الان منتشر بشكل كبير جدا، يعني انقلب السحر على الساحر، اصبحت معظم الاسلحة في الضفة الغربية التي تستخدمها الكتائب الجديدة مصنعة محليا، وهناك ورش تصنيع للاسلحة، واما مهربة عبر الحدود الاردنية.

** اذا صحت هذه المعلومات التي سربتها على الاغلب مصادر اسرائيلية، كيف سينعكس ذلك على العلاقات بين الفصائل الفلسطينية من جهة والسلطة الفلسطينية من جهة اخرى؟ وهل يمكن ان تتورط السلطة الفلسطينية بعد كل الذي جرى في التعامل الامني مع كيان الاحتلال؟

اذا استمرت السلطة في شروط قمتي شرم الشيخ والعقبة الامنيتين فهذا ربما سيؤدي الى انقلاب الشعب الفلسطيني على السلطة، ووضعها في نفس موضع الاحتلال

اذا استمرت السلطة في شروط قمتي شرم الشيخ والعقبة الامنيتين فهذا ربما سيؤدي الى انقلاب الشعب الفلسطيني على السلطة، ووضعها في نفس موضع الاحتلال، وهناك بوادر انه قد يحدث في الايام القليلة القادمة..

اصبح الان كل الجوار الفلسطيني مهدد، الاردن يخشى على امنه لان الشعبين الاردني والفلسطيني في الاردن متوحدين ضد الاحتلال وضد المشروع الاسرائيلي، ومنذ فترة شاهدنا وزير المالية "الاسرائيلي" سموتيرش واحد صقور حكومة نتنياهو الغى وجود الاردن كليا على الخارطة، واعتبر انه يوجد فقط شرق الاردن وغرب الاردن وهو لـ"اسرائيل" ، هناك قلق في صفوف المواطنين الاردنيين من هذا المشروع الصهيوني، واصبحوا في خندق المقاومة وهذا الامر يزعج السلطات الاردنية مثلما يزعج "اسرائيل"...

في الاردن هناك 600كم من الحدود ان استخدمت واخترقت هذا يعني تهديد وجودي لدولة الاحتلال..

** الى اي حد تعيش "اسرائيل" صراعا وجوديا سيما امام تعاظم قوة محور المقاومة الذي حقق الانتصارات على مختلف الجبهات، وهل دخلت فعلا مرحلة "الخراب الثالث" كما ذكر سماحة السيد حسن نصر الله؟

تعتبر "اسرائيل" ان ايران تشكل خطرا وجوديا على دولة الاحتلال الاسرائيلي، وليس فقط لان ايران اصبحت قوة اقليمية عسكرية متقدمة جدا وتمتلك صواريخ فرط صوت، بل لانها ايضا تخاف من اذرع المقاومة

المسألة الهامة التي يجب التوقف عندها هي ان "اسرائيل" الان في حالة رعب، واصبحت محاصرة بالصواريخ من كل الجهات، من الجنوب من قطاع غزة، ومن الجولان ومن العراق من الحشد الشعبي، وايضا من جنوب لبنان هناك 150 الف صاروخ واكثر من ثلاثين الف مسيرة لحزب الله وجميع تكنولوجيا هذه الصواريخ وكيفية تصنيعها اتت من ايران، لهذا السبب تعتبر "اسرائيل" ان ايران تشكل خطرا وجوديا على دولة الاحتلال الاسرائيلي، وليس فقط لان ايران اصبحت قوة اقليمية عسكرية متقدمة جدا وتمتلك صواريخ فرط صوت، بل لانها ايضا تخاف من اذرع المقاومة التي تدعمها ايران كحزب الله...

اضف الى ذلك هناك انصار الله في اليمن ولديهم صواريخ تستطيع الوصول الى ايلات في جنوب فلسطين المحتلة، وايضا الحشد الشعبي الذي يمتلك صواريخ ومسيرات وشاهدنا في الفترة كيف تم قصف القواعد الاميركية في شرق الفرات وخاصة في حقل العمر، وهذا تطور كبير جدا... وهناك قاعدة التنف العسكرية الاميركية والتي تعرضت لقصف من قوات الحشد الشعبي والقوات الموالية لايران على الحدود السورية العراقية في البوكمال...

هذا التطور مهم جدا لان "اسرائيل" اصبحت محاطة بالصواريخ وقد ثبت فشل قببها الحديدية، فعلا انها مرحلة "الخراب الثالث" والسيد حسن نصر الله كان مصيبا في ذلك، الان هناك هجرة معاكسة غير عادية من فلسطين المحتلة الى برلين، الى نيويورك، وهذا دليل على وجود انهيار كامل في الكيان الصهيوني، وحتى "ديموقراطيتها" التي يتحدثون عنها الان هي تنهار من خلال الرفض الشعبي لحكومة نتنياهو ومحاولة تغيير القوانين التي تخدم هذه الديكتاتورية الجديدة.

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