النخالة: في الضّفة الغربيّة اليوم ثورة حقيقيّة وجديّة في مواجهة الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة في حوار خاص مع الميادين قال: الشباب الفلسطيني يجتمع في بوتقة من الكتائب التي تنتشر على امتداد الضّفة الغربيّة وتعطي نموذجاً في الوحدة.

وأضاف: هناك انفتاح كبير وتعاون إلى أبعد حدود بين حركة الجهاد الإسلامي وكتائب شهداء الأقصى. مؤكدا ان التعاون مع كتائب شهداء الأقصى بدأ بعد عمليّة نفق الحرية التي فتحت آفاقاً كبيرة للمقاومة في الضفة الغربيّة.

وتابع: ما حقّقه الأبطال في النّفق وما تم تحقيقه على الأرض مرحلة جديدة في الجهاد. منوها الى ان السلطة الفلسطينيّة لم تغيّر موقفها حيال حالة المقاومة لكن هناك شرائح واسعة من فتح تحتضن كل المجاهدين بالميدان.

وأكد على ان ما يجري في الضفة جزء من عمليّة ثوريّة في مواجهة المشروع الصّهيوني ونبذل كل ما نملك من أجل تصعيد هذه الانتفاضة.

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