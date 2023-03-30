وزارة الدفاع: الجمهورية الاسلامية نموذجا منقذا لشعوب العالم المعاصر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء في بيان اصدرته وزارة الدفاع اليوم الخميس لمناسبة ذكرى يوم التصويت لتاسيس الجمهورية الاسلامية الذي يصادف الاول من نيسان/ابريل عام 1979: يوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، هو بلا شك أحد أكثر نقاط التحول حسماً ولمعانا في أيام إيران الإسلامية، لأن الثورة الإسلامية ، التي انتصرت بالهداية الإلهية والمستنيرة للإمام الخميني (رض) وشجاعة وتضحيات الشعب الايراني العظيم في 22 بهمن 1357 ه.ش (11 شباط/فبراير عام 1979) ووضعت حدًا للنظام الاستبدادي البغيض وتاريخ الطاغوت في هذه البلاد، أسست دولة الهية وإسلامية مثلت الارادة الحاسمة للغالبية الساحقة للشعب.

واضاف البيان: في يوم 12 فروردين (1 نيسان/ابريل) التاريخي ، اختار الشعب الايراني العظيم النظام المقدس للجمهورية الإسلامية لحكم البلاد بحضور واعٍ وملتزم وحماسي ومفعم بالأمل وحيوي في استفتاء لا يُنسى ، ولأول مرة في تاريخ الحياة السياسية القديمة لإيران ، بإرادة الشعب واختياره ، تأسس النظام السياسي الديمقراطي على أساس الدين المبين والشرائع المباركة والمقدسة للإسلام المحمدي الاصيل.

واعتبر هذا الاختيار الشجاع والهادف، لنظام جمهورية إيران الإسلامية ، الذي نتج عن قيادة وتوجيهات الإمام الخميني (رض) ، وجهود وتضحيات الشعب، وثمار دماء الشهداء الغالية وسنوات النضال والكفاح من قبل العلماء والفقهاء والمفكرين والحريصين على إيران والمجاهدين كانت تجسيدا لإرادة ومطلب الشعب ونقطة الامل للطامحين للعدالة ومقارعي الاستكبار، والركيزة للمستضعفين والمظلومين، وأصبح نموذجا منقذا لشعوب العالم المعاصر ، وأظهر أن الإسلام المحمدي الاصيل هو الدين الأكثر اكتمالا والافضل تعاليما والذي يمكنه أن يحقق حقوق الشعوب المضطهدة والمظلومة ويكون المرشد والضامن للسعادة الدنيوية والآخرة للإنسانية التائهة اليوم ولكل الشعوب الحرة الساعية للعدالة.

واوضح بان الشعب الايراني القوي والعظيم اليوم وبعد أكثر من أربعة عقود على تأسيس هذا النظام الإلهي والمشرق في إيران الإسلامية، يواصل السير بشموخ وفخر ورفعة وإنجازات مذهلة وأقوى من الماضي في الخطوة الثانية للثورة الإسلامية (الاربعون عاما الثانية للثورة) باتباع التوجيهات السديدة لقائد الثورة الاسلامية الحكيم، الإمام الخامنئي (مد ظله العالي) ماضيا في طريق شهداء البلاد والمدافعين عن المراقد المقدسة، وحاملا لشعار العام (كبح التضخم ونمو الانتاج) بكل قدرة وحوافز وعزيمة راسخة في مسار التحول والتقدم والشموخ.

وقدمت وزارة الدفاع التهاني بمناسبة هذا اليوم العظيم والغالي، لقائد الثورة الاسلامية القائد العام للقوات المسلحة الامام الخامنئي (مد ظله العالي) والاسر الكريمة للشهداء والمضحين ومعاقي الحرب وكذلك للقادة والمسؤولين والشعب الايراني الابي، مجددة العهد والميثاق مع الاهداف السامية لامام الامة (رض) وقائد الثورة الاسلامية والشهداء الشامخين للثورة الاسلامية خاصة القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني والوزراء الشهداء لوزارة الدفاع والعالم الشهيد الدكتور محسن فخري زادة، مؤكدة بانها سوف لن تالو جهدا من اجل تقدم وتقوية البنية الدفاعية للقوات المسلحة والدفاع عن البلاد وتحقيق الاهداف السامية للثورة الاسلامية.

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