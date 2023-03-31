جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية يعتبر يوم 12فروردين إنجازاً تاريخياً عظيماً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان بمناسبة 12 من فروردين يوم "الجمهورية الإسلامية" الذي يصادف الاول من نيسان/ ابريل عام 1979 أصدر الجيش بيانًا لتكريم وتهنئة الأمة الإيرانية الإسلامية الثورية، واعتبر 12فروردين انجازاً تاريخياً عظيماً.

وجاء في البيان:

أمة إيران الإسلامية المطلعة والمتفهمة، مع الفهم الصحيح لظروف البلاد، في 1 أبريل 1979، بتصويتهم الحاسم والأقصى، اختارت الجمهورية الإسلامية كنظام مثالي في البلاد، واستلهمت من القوانين وتعاليم الاسلام وضمنت النظام السياسي للبلاد وحولت هذا اليوم إلى نقطة تحول في التاريخ السياسي المعاصر لإيران.

وإن يوم 12 فروردين هو يوم تبلور وإظهار إرادة أمة حكيمة وواعية في تقرير مصيرها وأصل النظام المقدس للجمهورية الإسلامية، الذي جلب الاستقلال والشرف لبلدنا الحبيب.

ويعتبر يوم 1 أبريل1979، هو الداعم القوي لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، وقد حمى هذا النظام الإلهي والشعبي من مؤامرات وفتن وأزمات نظام الهيمنة والغطرسة العالمية في الأربعة والأربعين عامًا الماضية، وقدم نموذج محلي فعال في شكل ديمقراطية دينية للعالم.

وأعلن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أثناء احتفاله بيوم 12 فروردين و يوم "الجمهورية الإسلامية" ، أن أبناء الأمة الإيرانية في الجيش، تحت قيادة القائد الحكيم للثورة سوف يقومون بالحماية والحراسة حتى نهاية حياتهم، وسوف يردون على أي هجوم على وحدة أراضي الجمهورية الإسلامية الايرانية واستقلالها ونظامها المقدس بإجراءات حاسمة وفي الوقت المناسب.

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