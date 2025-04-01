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٠١‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٩:٣١ ص

"12 فروردين"يوم لا ينسى في تاريخ الثورة الإسلامية

"12 فروردين"يوم لا ينسى في تاريخ الثورة الإسلامية

یصادف الیوم 1 نيسان "12 فروردین" ذکری ارساء نظام الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه عام 1979 فی الملحمه الخالده الکبری التی سطرها الشعب الایرانی.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وهب أبناء الشعب الإیرانی تلبیة لنداء الإمام الخمینی (رض) بمشاركتهم الملیونیة فی الإستفتاء وبأغلبیة ساحقة، حیث صوت 98.2 فی المئة من الإیرانیین بنعم لصالح قیام الجمهوریة الإسلامیة فی العام ألف وتسعمائة وتسعة وسبعین. وتجسدت بذلك مشاركة الشعب الإیرانی لتقریر مصیره بنفسه.

وهو الیوم الذی اصطف فیه ابناء الشعب فی صفوف طویله للتصویت ب "نعم" لصالح ارساء نظام الجمهوریه الاسلامیه واثبتوا حبهم للاسلام والامام الراحل (رض ) والثوره الاسلامیه باصواتهم الموء یده التی بلغت 98 بالمائه.

في 12 فروردين 1979، أثمرت ثمار النضال ضد النظام الملكي والطاغوت وتم تأسيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ولهذا السبب أطلق على هذا اليوم المبارك فيما بعد اسم "يوم الجمهورية الإسلامية".

في الوقت الحاضر، وفي العقد الرابع من تأسيس "الاستقلال والحرية والجمهورية الإسلامية"، فإن الشعب الإيراني، من خلال تجديد التزامه بمبادئ الإمام الخميني (رض)، المفجر العظيم للثورة الإسلامية، والشهداء، يسعى مرة أخرى للحفاظ على هذه القيم ويحتفل بيوم "الجمهورية الإسلامية" كواحد من أكثر الأيام التاريخية التي لا تنسى في هذه الأرض.

/انتهى/

رمز الخبر 1956109

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