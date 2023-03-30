كنعاني: زيارة وزير الخارجية الإيراني لموسكو ناجحة للغاية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قال في ردا على سؤال الصحفيين حول بعض الحواشي المفتعلة خلال زيارة وزير الخارجية إلى موسكو: إن بعض الأشخاص القلقون بشأن التواصل وتبادل الوفود بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأطراف مختلفة، يبحثون عن افتعال حواشي بشكل صبياني، وبدوافع مختلفة، خاصة في ظل الأوضاع التي يواجهون فيها زيارة ناجحة للغاية ذات أبعاد سياسية واقتصادية واستراتيجية وقضايا إقليمية مهمة.

وأضاف، عقدت المباحثات العامة والخاصة والمؤتمر الصحفي والجولة التالية من المباحثات بين الوفدين لمدة 4 ساعات في جو إيجابي وجدي للغاية، وكانت الزيارة من أكثر الزيارات المثمرة لوزيري الخارجية.

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