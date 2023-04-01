حجم التبادل التجاري بين الصين وإيران يبلغ اكثر من ملياري دولار خلال الشهرين الماضيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حسب آخر الإحصائيات التي نشرتها الجمارك الصينية تظهر أن تجارة البلاد مع إيران في الشهرين الاولى من العام الجاري (2023) بلغت ملياري و 98 مليون دولار.

وفي شهري (يناير) و (فبراير) من العام الماضي (2022)، تم الإعلان عن قيمة التبادل التجاري بين إيران والصين بنحو 2 مليار و 536 مليون دولار ، وبالتالي واجهت التبادلات التجارية بين البلدين انخفاضًا بنسبة 17٪ في الشهرين الماضيين لعام 2023. وخلال هذه الفترة، زادت صادرات الصين إلى إيران وانخفضت الواردات من إيران.

وفي شهري يناير وفبراير عام 2023، صدرت الصين بضائع إلى إيران بقيمة مليار و 410 ملايين دولار ، بزيادة 6٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وتم الإعلان عن صادرات الصين إلى إيران في نفس الفترة من العام الماضي بمبلغ مليار 330 مليون دولار.

إلا أن واردات الصين الرسمية من إيران تراجعت بنسبة 42٪ في الشهرين الأولى من العام الحالي وبلغت 688 مليون دولار. وفي نفس الفترة من العام السابق، استوردت الصين 1.206 مليون دولار من البضائع من إيران.

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