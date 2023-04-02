استشهاد مستشار عسكري إيراني آخر في سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الاذاعة والتلفزيون الإيراني انه استشهد مقداد مهقاني المستشار العسكري لحرس الثورة الإسلامية الإيرانية في سوريا صباح اليوم اثر اعتداءات الكيان الصهيوني على دمشق قبل عدة أيام.

وأضافت مصادر مطلعة، أن شهيد مهقاني أصيب في هجوم الصهاينة فجر يوم الجمعة الماضي على أطراف دمشق.

وكان الشهيد مهقاني أحد رفاق الشهيد ميلاد حيدري الذي استشهد في الهجوم الصهيوني ليوم الجمعة على دمشق.

ومن المفترض أن يتم تشيع جثمان الشهيد مهقاني ظهر اليوم بالقرب من مرقد السيدة رقية والسيدة زينب (س).

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