صباح اليوم... اقامة مراسم تشيع الشهيدين "ميلاد حيدري" و" مقداد مهقاني" بطهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اقيم مراسم تشيع جثمان الشهيدين "ميلاد حيدري" و "مقداد مهقاني جعفر أبادي" ، اليوم الثلاثاء في طهران وسط حضور كبير في ساحة الإمام الحسين (ع) بطهران.

واستشهد ميلاد حيدري ومقداد مهقاني جعفر أبادي الشهيدين اللذين دافعا عن المراقد المقدسة يوم الجمعة 31 مارس في هجوم إرهابي للكيان المحتل على دمشق.

ويذكر ان مراسم تشييع ودفن جثمان الشهيد حيدري سيقام ايضا صباح غد الاربعاء في محافظة كردستان والشهيد مهقاني في محافظة كلستان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، في وقت سابق، إن استشهاد اثنين من المستشارين العسكريين لبلدنا نتيجة الهجوم العدواني والجبان للكيان الصهيوني على مناطق في سوريا، هو جزء من تكاليف نضال الأمة الإيرانية الكبرى ضد الإرهاب التكفيري وأنصاره المعروفين، بما في ذلك الكيان الصهيوني المزيف.

وقال المتحدث باسم الوكالة الدبلوماسية: "طبعا لن تضيع دماء هؤلاء الشهداء الكبار، وتحتفظ الجمهورية الإسلامية الايرانية بحقها في الرد على إرهاب الكيان الصهيوني الزائف في الوقت والمكان المناسب.

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