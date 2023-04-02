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٠٢‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٧:٠٥ م

البحرية الإيرانية تحتجز سفينة أجنبية تحمل 125 ألف لتر من الوقود في الخليج الفارسي

البحرية الإيرانية تحتجز سفينة أجنبية تحمل 125 ألف لتر من الوقود في الخليج الفارسي

أعلن رئيس عدلية محافظة هرمزغان الإيرانية مجتبى قهرماني عن ضبط سفينة أجنبية تحمل 125 ألف لتر من الوقود المهرب من قبل بحرية حرس الثورة الإسلامية الإيراني في مياه الخليج الفارسي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مجتبي قهرماني بالتنسيق مع رئيس الدائرة القضائية لمدينة بارسيان، بادر مقاتلو سلاح البحرية للواء ذو الفقار 412 التابع لحرس الثورة الإسلامية، بعد رصد سفينة أجنبية تحمل آلاف اللترات من الوقود المهرب في مياه الخليج الفارسي إلى ضبط السفينة واعتقال المهربين.

وذكر أن السفينة المذكورة أطفأت أنوارها مخالفة للأنظمة ولتجنب الكشف عنها، وأوضح ان هذه السفينة الأجنبية أوقفت بالعمليات الخاصة لحرس لواء ذو الفقار بعد المطاردة، وأثناء تفتيشها تم ضبط أكثر من 125 ألف لتر من المحروقات المهربة.

وأشار قهرماني أنه تم أيضا اعتقال 26 من أفراد طاقم هذه السفينة المخالفة وهم رهن الاحتجاز لاستكمال إجراءات التحقيق.

وأضاف: بعد الاستيلاء على السفينة المذكورة تم نقلها إلى الميناء من قبل القوات العملياتية وسفن اللواء ذو الفقار التابعة لحرس الثورة وتسليمها للسلطات القضائية للإجراءات القانونية والتحقيقات اللازمة.

/انتهى/

رمز الخبر 1931924

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