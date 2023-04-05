العميد نقدي: إزالة "إسرائيل" لم يعد هدفا بعيد المنال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العميد محمد رضا نقدي، اليوم الأربعاء، خلال مشاركته في مراسم تشييع الشهيد "ميلاد حيدري" في مدينة قروه، الذي استشهد اخيرا اثر هجوم اسرائيلي على سوريا، ثمن مكانة هذا الشهيد وجهود عائلته التي ربت هذا الشاب العزيز، قائلا: "ان الصهاينة لعبوا خلف الكواليس كل الأعمال العدائية ضد الشعب الايراني... دماء هذا الشاب لها رسالة وأن الصهاينة هم العدو الأكبر للمؤمنين، وهذا ما يقوله القرآن، ومنذ بداية الإسلام كان الصهاينة دائما يقومون ببث الفرقة و يرتكبون الجرائم".

وتابع مساعد الشؤون التنسيقية في حرس الثورة الاسلامية: "اليوم نحزن على فقدان شاب صاحب رؤية مخلصة للإسلام، لكننا سعداء أنه بعد 44 عامًا يظهر العدو الرئيسي لنا نفسه مرة أخرى".

وصرح: "ان هذه الغدة السرطانية كلما حاولت لضربنا، تلقىت ضربة أصعب من ذلك حتى اليوم وحول هذه الجريمة اعلموا أن المجرمين الصهاينة سيتلقون ضربة قاسية و إزالة إسرائيل اليوم، لم يعد هدفا بعيد المنال".

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