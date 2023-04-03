21 عملاً مقاوماً بالضفة الغربية خلال الـ24 ساعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" وقوع ثلاث إصابات في صفوف جنود الاحتلال والمستوطنين، في عملية دهس بطولية، إلى جانب تنفيذ 7 عمليات إطلاق نار، وتفجير 4 عبوات ناسفة، وعملية إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية.

وأوضح مركز "معطي"، أن الفلسطينيين تصدوا لاعتداءين اثنين من قبل المستوطنين، وقعا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، إضافة إلى اندلاع مواجهات في 6 نقاط، تخللها إلقاء حجارة. كما اندلعت مواجهات قرب حاجز "شعفاط" بمدينة القدس المحتلة، فيما جرى التصدي لاعتداء للمستوطنين في سلواد برام الله، وتم استهداف قوات الاحتلال بزجاجات حارقة.

ومن جانبهم، أطلق مقاومون في جنين النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها المخيم، إلى جانب تفجير عبوات ناسفة قرب حاجز "سالم" العسكري. كما استهدف مقاومون قوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص خلال اقتحامها بلدة قباطية، فيما اندلعت مواجهات عنيفة في البلدة تخللها إلقاء حجارة.

وجرى استهداف قوات الاحتلال في مناطق عدة بجنين بصليات كثيفة من الرصاص وعبوات ناسفة، منها مسيلة وحاجز "الجلمة"، تزامناً مع اندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال في المدينة.

وفي طولكرم، استهدف مقاومون قوات الاحتلال المتمركزة عند حاجز "نتساني عوز" بصليات من الرصاص، وكذلك الجنود المتمركزين عند عدة حواجز عسكرية بنابلس، وهي حاجز "بيت فوريك"، وحاجز "شافي شمرون".

ولفت المركز، أن عملية الدهس البطولية، التي وقعت في بيت أمر بالخليل، أصيب خلالها ثلاثة جنود من جيش الاحتلال، وفي أعقابها اندلعت مواجهات وعمليات إلقاء حجارة. كما تصدى الفلسطينيون لاعتداءات المستوطنين في المناطق الفلسطينية القريبة من مستوطنة "غوش عتصيون" بمحافظة الخليل، ورشقوهم بالحجارة.

/انتهى/