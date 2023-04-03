حماس: لا سبيل للجم الاحتلال إلا بالمقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباءـ انها قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس في بيان لها: "نزف شهيدي نابلس "محمد ناصر سعيد" و"محمد أبو بكر جنيدي" اللذين ارتقيا صباح اليوم الإثنين، ليرتفع عدد شهداء فلسطين منذ بداية العام إلى 95 شهيداً؛ في تصعيد واضح لسياسة القتل والاغتيال الإجرامية".

وشددت على أنّ تصعيد جرائم الاحتلال والاستخفاف بالدم الفلسطيني يستدعي تصعيد الاشتباك مع قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، ولا سبيل للجم الاحتلال إلا بالمقاومة.

وجددت على أنّ شبابنا الثائر متجهزون للرد على الجريمة، ومتأهبون للدفاع عن أهلنا ومسجدنا الأقصى في ظل العدوان المتواصل الذي تقوده قوات الاحتلال وجماعات المستوطنين الإرهابية بحماية وتحريض مباشر وعلني من حكومتهم المتطرفة.

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