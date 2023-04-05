الخارجیة الإيرانية تعلق على كلام المبعوث الأمريكي في اليمن حول عملية السلام في هذا البلد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب ناصر كنعاني في إشارة إلى الأنباء المنشورة التي تفيد بأن المبعوث الأمريكي رحب بعملية السلام في اليمن في تغريدة عبر تويتر، انه طلب الممثل الخاص للولايات المتحدة في اليمن من إيران المساعدة في إنهاء الحرب في اليمن من خلال دعم عملية السلام.

وأضاف: "من دواعي السرور أن يتحدث مبعوث الحكومة الأمريكية عن عملية السلام في اليمن، وهي عملية ظلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد عليها وتسعى جاهدة منذ بداية الحرب في اليمن".

وطلب المبعوث الأمريكي الخاص في اليمن "تيموثي لیندر كينغ"، الليلة الماضية، من إيران المساعدة في عملية السلام في اليمن.

وقال: نود أن نرى دعم إيران للعملية السياسية في اليمن، ونأمل أن تحدث.

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