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٠٤‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ١١:٥٠ ص

العميد رمضان شريف: الصهاينة يعرفون ما حدث لهم في الساعات الماضية وما سيحدث في المستقبل

العميد رمضان شريف: الصهاينة يعرفون ما حدث لهم في الساعات الماضية وما سيحدث في المستقبل

قال رئيس مقر مجلس تنسيق الدعاية الإسلامية للانتفاضة والقدس العميد رمضان شريف في إشارة إلى استشهاد اثنين من المستشارين العسكريين لحرس الثورة الإسلامية في سوريا، ان الصهاينة يعرفون أيضًا ما حدث لهم في الساعات الماضية وما سيحدث في المستقبل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد رمضان شريف، إن الصهاينة يحاولون استهداف جبهة المقاومة، لكن المقاومة ستصبح أقوى اكثر من ذي قبل.

وأضاف العميد شريف في إشارة إلى استشهاد اثنين من المستشارين العسكريين لحرس الثورة الإسلامية في سوريا، سننتقم لدماء هؤلاء الشهداء. كما يعرف الصهاينة ما حدث لهم في الساعات القليلة الماضية وماذا سيحدث في المستقبل.

وقال شريف في جزء آخر من خطابه: إن أنصار الكيان الصهيوني ليس لديهم أمل كبير في هذا الكيان الوهمي، بالنظر إلى الأحداث التي تحدث داخل هذا الكيان. غالبًا ما نرى في التحاليل المختلفة عبارة "على وشك الانهيار" للكيان الصهيوني.

وشدد على أن تعزيز جبهة المقاومة وفلسطين على جدول الأعمال، مضيفا: إن مسيرة يوم القدس العالمي لهذا العام ستقام في اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك، الذي يصادف 25 فروردين، في المدن والقرى الإيرانية.

وأعلن رئيس مقر مجلس تنسيق الدعاية الإسلامية للانتفاضة والقدس عن شعار مسيرة يوم القدس لهذا العام: "فلسطين محور وحدة العالم الإسلامي، القدس على أعتاب التحرير" ، وقال: "هذا العام نحن أقرب إلى تحرير القدس من أي وقت آخر، ونأمل أن يتحقق هذا الهدف في أسرع وقت ممكن ".

/انتهى/

رمز الخبر 1931978

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