العميد رمضان شريف: شعبنا موحد في مواجهة الأمريكيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية "العميد رمضان شريف" على هامش مراسم تكريم الشهيد الفريق قاسم سليماني التي عقدت اليوم الثلاثاء اشار الى التشييع المهيب لجثمان الشهيد الفريق قاسم سليماني قائلا: عندما تم نقل جثمان الشهيدالفريق سليماني إلى البلاد شارك في مراسم التشييع سكان المدن الايرانية منها أهواز و طهران ومشهد وقم وكرمان حيث يبلغ عدد المشاركين نحو 25 مليون.

وأضاف هذه رسالة واضحة جدا للأمريكيين وهي ان شعبنا موحد في مقاومة العدو ويريد من الحرس الثوري أن يتابع درب الشهيد الفريق قاسم سليماني والحاق الهزيمة باميركا في كافة الساحات والمجالات.

وصرح رمضان شريف إنه بعون الله تعالى وبركة دماء الشهيد الفريق سليماني وابومهدي المهندس سننجز هذه المهمة بقوة.

وأكد ان مستقبل المنطقة سيكون خاليا من الاميركيين وسيحقق استقلال الشعوب وبلدان المنطقة كما ان نهاية هذا الطريق يتمثل بزوال الكيان الصهيوني وسيادة الشعب الفلسطيني.